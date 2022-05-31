مساعد كيروش: لم يكن عدلا البقاء بعد خسارة بطاقة المونديال.. وعامل الأرض كان حاسما للوداد على حساب الأهلي

يرى روجر دي سا المدرب المساعد السابق في منتخب مصر، أن الرحيل رفقة كارلوس كيروش عقب فشل الفراعنة في الوصول لكأس العالم كان قرارا صائبا، وتحدث عن خسارة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتواجد الجنوب إفريقي في الجهاز الفني لمنتخب مصر رفقة كيروش، وخسر نهائي كأس الأمم الإفريقية وبطاقة التأهل للمونديال من السنغال بركلات الترجيح في كلا المباراتين.

وقال دي سا عبر قناة الحياة: "لو تأهلنا لكأس العالم لاستمر كيروش وجهازه الفني، وكان القرار الصائب تقديم الاستقالة وإعطاء الفرصة لمن يأتي بعدنا".

وأضاف "لم أتلق أي عرض حقيقي لأواصل مشواري مع منتخب مصر، كلها كانت أحاديث، ولم يكن عدلا أن نبقى بعد الفشل في الوصول للمونديال".

وأوضح "لم يدفع أحد الطرفين الآخر للرحيل وكان الاتفاق طبيعيا".

وأردف "فترة مثمرة للغاية، خضنا 20 مباراة في 6 أشهر، وقضينا فترة صعبة لكن ممتعة أيضا واستمتعت بالثقافة المصرية وعشق الجماهير لكرة القدم وكانت فترة خاصة في مسيرتي وللأسف لم نبقى لفترة أطول بسبب الغياب عن كأس العالم، ممتن للفترة التي قضيتها في مصر".

وتطرق للحديث عن خسارة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا قائلا: "شعرت بالإحباط أيضا بعد الخسارة الأهلي، لم يكن عدلا أن تستضيف المغرب النهائي بقرار من كاف وربما كان الأفضل أن يقام النهائي على مباراتين ذهاب وإياب".

وواصل "عامل الأرض للوداد كان حاسما ومثل ضغوطا كبيرة على لاعبي الأهلي وكان واضحا لمن تابع المباراة أن الفريق الذي يلعب على أرضه لديه دعم كبير وهذا سبب رئيسي للخسارة، أتيحت فرص للأهلي لم يستغلها".

وأكمل "هدف الوداد الأول كان رائعا ولم يكن رد فعل الأهلي مناسبا لتعويض النتيجة ورغم محاولاته في الشوط الثاني جاء هدف الوداد الثاني سريعا وبالتالي لم يتمكن الأهلي من العودة في النتيجة وأتمنى التوفيق له".

وأتم عن إمكانية تدريب أحد أندية الدوري المصري: "ليس هناك ما يمنعني من العودة لمصر، بالطبع إذا حصلت أي عرض من الدوري المصري سأدرسه جيدا وأضعه في اعتباري للعودة مرة أخرى".

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