الأكثر تتويجا.. إنتر يتوج بالدوري الإيطالي للشباب "بريمافيرا"

حصد فريق إنتر لقب دوري الشباب الإيطالي "بريمافيرا" للمرة العاشرة في تاريخه وأصبح الأكثر تتويجا باللقب بعد الفوز على روما في النهائي بنتيجة 2-1.

وفاز إنتر باللقب للمرة العاشرة ليفض الشراكة مع تورينو كأكثر الفرق تتويجا بلقب تلك المرحلة العمرية تحت 19 عاما.

ويقود شباب النيراتزوري تدريبيا: الروماني كريستيان كييفو مدافع الفريق الأسبق وأياكس الهولندي أيضا.

ويقام دوري بريمافيرا للشباب في إيطاليا بنظام دوري بنظام الذهاب والإياب.

ويتأهل أصحاب المقاعد الستة الأولى إلى المرحلة النهائية من أجل المنافسة على اللقب.

وكان روما قد أنهى ترتيب الدوري في الصدارة بفارق 7 نقاط عن إنتر صاحب المركز الثاني.

وفي المرحلة النهائية تفوق إنتر على كالياري بعدما تعادلا في الوقت القاتل بتسجيل ثنائية لتنتهي المباراة بالتعادل 3-3 وتأهل النيراتزوي كونه أنهى أعلى من كالياري في جدول الترتيب.

بينما تفوق روما على يوفنتوس بنتيجة 2-0.

وفي النهائي ورغم تقدم الذئاب بهدف دون رد من توقيع الإسباني خافيير فيكاريو في الدقيقة 70.

استطاع إنتر من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 81 عن طريق تشيزاري كاسادي.

وفي الشوط الإضافي الأول سجل البلغاري نيكولا إيلايف هدف فوز إنتر باللقب.

فوز أعاد إنتر لمنصات التتويج في فئة الشباب لأول مرة منذ موسم 2017-18.

يذكر أن الفريق الأول حصد لقبي كأس وسوبر إيطاليا الموسم الجاري، وخسر لقب الدوري لصالح ميلان بفارق نقطتين.

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