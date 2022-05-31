مؤتمر سكالوني: من المهم دائما أن تقيس نفسك مقابل الأفضل

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 23:13

كتب : FilGoal

ليونيل سكالوني - الأرجنتين

يسعى ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين للفوز بلقب "النهائي" عندما يواجه إيطاليا.

ويلتقي بطل أوروبا مع بطل أمريكا الجنوبية غدا الأربعاء على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية.

وأردف "إيطاليا فازت بلقب يورو، منتخب وطني في مستوى عالي يقدم عملا رائعا".

أخبار متعلقة
مؤتمر مانشيني: مباراة الأرجنتين ستنهي دورة حياة لمنتخب إيطاليا بي إن سبورتس تحصل على حقوق مباراة "النهائي" إيطاليا والأرجنتين تقرير: حادثة فريدة من نوعها.. إيطاليا قد تستدعي لاعب الأرجنتين لمواجهة المنتخبين في "النهائي" قائمة الأرجنتين الأولية - ميسي على رأس 32 لاعبا لمواجهة إيطاليا في النهائي

وأكمل "غدا آمل أن نلعب كما كنا نفعل. ليس لدينا شك في أننا سننافس. من المهم دائما أن تقيس نفسك مقابل الأفضل".

وتابع "نحن نقدر أداء لاعبي كرة القدم وليس المكان الذي يلعبون فيه".

وواصل "ماركوس سينيسي هو قلب دفاع أيسر، طويل القامة وله قدم رائعة. أتمنى أن تنتهز فرصتك، سينيسي سيشارك بضع دقائق على أرض الملعب، ربما في المباراة الودية ضد إستونيا في إسبانيا".

المدافع الأرجنتيني ولاعب فينورد الهولندي انضم لأول مرة لقائمة بلاده، بعد موسم وصل فيه لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

واستدرك "الشيء المهم هنا هو عدم الاعتقاد بأنك لا تقهر. نحن فريق خرج بطلاً ولكن الطريق لنا مستمر".

وأتم "سنحاول غدا أن نلعب بأسلوبنا. أتمنى أن يستمتع بذلك الجماهير".

ولم يخسر منتخب الأرجنتين خلال آخر 31 مباراة على التوالي ويأمل سكالوني مواصلة سلسلة اللاهزيمة الممتدة منذ يوليو 2019.

ووقع الاتحادين الأوروبي والأمريكي الجنوبي مذكرة تفاهم على إقامة البطولة حتى 30 يونيو 2028.

وكانت إيطاليا توجت باللقب الأوروبي على حساب إنجلترا بركلات الترجيح في ملعب ويمبلي بلندن لتتزعم القارة العجوز للمرة الثانية في تاريخها بعدما نالت الكأس لأول مرة في أرضها عام 1968.

بينما في القارة اللاتينية قاد النجم ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين للفوز باللقب في أرض البرازيل بعد الانتصار بهدف على المضيف.

وهو اللقب الخامس عشر للأرجنتين في البطولة والأول منذ عام 1993.

اقرأ أيضا:

أزمة قبل تصفيات أمم إفريقيا

مواجهات نارية في دوري أمم أوروبا

المصري الأول في أرسنال

ملك يعرف طريق العودة من الموت

الأرجنتين إيطاليا مؤتمر سكالوني
نرشح لكم
NBA - بوسطن يهزم ميامي ويتوج بلقب الشرق في المباراة السابعة.. ويواجه جولدن ستيت في النهائي قرعة كوبا ليبرتادوريس – مواجهة مكررة من دور المجموعات.. وفريق أرجنتيني في نصف النهائي قبل مواجهة تونس.. بيريزو يتولى قيادة تشيلي خلفا لـ لاسارتي NBA - دالاس يحقق فوزه الأول على جولدن ستيت في نهائي القسم الغربي NBA - بوسطن يعادل سلسلة نهائي الشرقي مع ميامي NBA - جولدن ستيت يهزم دالاس للمرة الثالثة ويقترب من نهائي البطولة ذا أثليتك: لاعب بايرن الشاب يقرر تمثيل أمريكا بدلا من ألمانيا كوبا ليبرتادوريس – كولون يطير إلى الدور الثاني.. وبالميراس على بُعد هدف من رقم قياسي
أخر الأخبار
مران المنتخب – مشاركة محمد إبراهيم وكريم حافظ.. وحضور حازم إمام ومحمد بركات 13 دقيقة | منتخب مصر
مساعد كيروش: لم يكن عدلا البقاء بعد خسارة بطاقة المونديال.. وعامل الأرض كان حاسما للوداد على حساب الأهلي 22 دقيقة | منتخب مصر
الأكثر تتويجا.. إنتر يتوج بالدوري الإيطالي للشباب "بريمافيرا" 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
الاتحاد المغربي لـ في الجول: هذا ما قصده فوزي لقجع بتصريحاته عن مصر.. عانينا من الظلم مثلكم ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر سكالوني: من المهم دائما أن تقيس نفسك مقابل الأفضل ساعة | أمريكا
ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 – تعرف على مجموعات مصر في الرياضات الجماعية ساعة | كرة يد
هازارد: لم أفكر في الرحيل عن ريال مدريد.. حتى لو كان جاء مبابي ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر مانشيني: مباراة الأرجنتين ستنهي دورة حياة لمنتخب إيطاليا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام