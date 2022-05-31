مؤتمر سكالوني: من المهم دائما أن تقيس نفسك مقابل الأفضل

يسعى ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين للفوز بلقب "النهائي" عندما يواجه إيطاليا.

ويلتقي بطل أوروبا مع بطل أمريكا الجنوبية غدا الأربعاء على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية.

وأردف "إيطاليا فازت بلقب يورو، منتخب وطني في مستوى عالي يقدم عملا رائعا".

وأكمل "غدا آمل أن نلعب كما كنا نفعل. ليس لدينا شك في أننا سننافس. من المهم دائما أن تقيس نفسك مقابل الأفضل".

وتابع "نحن نقدر أداء لاعبي كرة القدم وليس المكان الذي يلعبون فيه".

وواصل "ماركوس سينيسي هو قلب دفاع أيسر، طويل القامة وله قدم رائعة. أتمنى أن تنتهز فرصتك، سينيسي سيشارك بضع دقائق على أرض الملعب، ربما في المباراة الودية ضد إستونيا في إسبانيا".

المدافع الأرجنتيني ولاعب فينورد الهولندي انضم لأول مرة لقائمة بلاده، بعد موسم وصل فيه لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

واستدرك "الشيء المهم هنا هو عدم الاعتقاد بأنك لا تقهر. نحن فريق خرج بطلاً ولكن الطريق لنا مستمر".

وأتم "سنحاول غدا أن نلعب بأسلوبنا. أتمنى أن يستمتع بذلك الجماهير".

ولم يخسر منتخب الأرجنتين خلال آخر 31 مباراة على التوالي ويأمل سكالوني مواصلة سلسلة اللاهزيمة الممتدة منذ يوليو 2019.

ووقع الاتحادين الأوروبي والأمريكي الجنوبي مذكرة تفاهم على إقامة البطولة حتى 30 يونيو 2028.

وكانت إيطاليا توجت باللقب الأوروبي على حساب إنجلترا بركلات الترجيح في ملعب ويمبلي بلندن لتتزعم القارة العجوز للمرة الثانية في تاريخها بعدما نالت الكأس لأول مرة في أرضها عام 1968.

بينما في القارة اللاتينية قاد النجم ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين للفوز باللقب في أرض البرازيل بعد الانتصار بهدف على المضيف.

وهو اللقب الخامس عشر للأرجنتين في البطولة والأول منذ عام 1993.

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