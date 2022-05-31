إيقاف 13 مشجعا حتى نهاية الموسم.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 21 من الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة 21 من الدوري المصري والخاصة بجماهير الإسماعيلي وغزل المحلة.

وكان الإسماعيلي قد خسر من الزمالك بنتيجة 2-1، وتفوق طلائع الجيش على زعيم الفلاحين بهدف دون رد.

وجاءت العقوبات كالآتي:

- حرمان عدد 747 مشجع لنادي الإسماعيلي من حضور مباراتين متتاليتين للسلوك غير الرياضي أثناء المباراة.

- إيقاف 13 مشجعا للإسماعيلي من حضور المباريات حتى نهاية الموسم لتكرار الإيقاف.

(تم الإشارة إلى أرقام بطاقات المشجعين)

- حرمان عدد 211 مشجع لنادي غزل المحلة من حضور مباراتين متتاليتين للسلوك غير الرياضي أثناء المباراة.

🚨 عقوبات الجولة الحادية والعشرون طبقًا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات.#رابطة_الأندية_المحترفة #EPL pic.twitter.com/O4LnCRinEC — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) May 31, 2022

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 44 في الصدارة، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 18 في المركز الـ16.

فيما وصل رصيد طلائع الجيش لـ32 نقطة يحتل بهم المركز السادس في جدول الترتيب.

وتجمد رصيد المحلة عند 25 نقطة يحتل بهم المركز التاسع.

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