في عيد الإذاعة المصرية.. اعرف معنى جملة "الكرة في مربع 7" بالتعليق الرياضي

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 20:55

كتب : أحمد العريان

عيد الإذاعة المصرية

88 عاما مروا على عمر الإذاعة المصرية منذ نشأتها عام 1934، اختلفت طريقة تعاملنا معها كونها أول ما نفكر في متابعة اللقاءات من خلاله، ثم إنها أصبحت في وقتنا الحالي مجرد أداة نلجأ لها وقت الاضطرار فقط.

الإذاعة المصرية تحتفل اليوم بالعيد الـ 88 لتأسيسها، وإن كان للدوري المصري شاهدا وفيا على كل تاريخه، فهو الإذاعات والصحف، وليس شاشات التلفاز التي لم تظهر سوى في عصرنا الحديث.

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أول مباراة أذيعت عبر إذاعات الراديو في التاريخ كانت في 22 يناير من عام 1927 بالدوري الإنجلزي، وكانت المباراة تجمع بين فريقي أرسنال وشيفيلد يونايتد على ملعب "هايبوري"، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث أذيعت المباراة عبر أثير هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”.

قبل تلك المباراة، نشرت الصحف البريطانية خريطة للملعب، توضح تقسيمة للملعب على شكل مربعات، بحيث يتخيل المستمع مكان الكرة حين يذكر معلق المباراة تيدي واكيلام أن الكرة في ذلك المربع، وصار أمر معرفة أحداث مباراة ما دون حضورها أمرا سهلا لأول مرة.

الكل سار على نهج واكيلام، فكانت المربعات ألفاظ دارجة في التعليق على أي مباراة، حين يقول فهمي عمر أو علي زيوار: "الكورة دلوقتي في مربع 7 مع الخطيب".

ورغم أن تفسير المربعات يرجع لزمن بعيد ما قبل مباراة أرسنال وشيفيلد، إلا إن ذكر معلق ما على الإذاعة المصرية لرقم مربع توجد فيه الكرة بالملعب أصبح شيئا مبهما بما أن الأجيال الجديدة لا تعرف التفسير.

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