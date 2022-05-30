بسبب تسريبات جديدة.. إقالة رئيس نادي فالنسيا

الإثنين، 30 مايو 2022 - 19:12

كتب : FilGoal

فالنسيا

أعلن نادي فالنسيا في بيان رسمي إقالة أنيل مورثي من منصبه كرئيس لمجلس إدارة النادي لأسباب أخلاقية.

بعض التسريبات كانت قد انتشرت لمورثي، ظهر فيها ينتقد بيتر ليم مالك النادي وخوسيه بوردالاس مدرب الفريق إضافة إلى بعض الفضائح الأخرى.

وشدد النادي على أن القرارات قد جاءت بسبب تأثير تلك التسريبات على علاقة النادي بالجماهير والسلطات الحكومية والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن التسريبات بين مورثي والطرف الآخر هي فقط آراء خاصة بهم ولا تمثل فالنسيا.

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كما أعلن فالنسيا في بيانه تعيين شيان باي كمدير تنفيذي مؤقت للنادي وسيشرف بشكل أساسي على فريق كرة القدم بالنادي وسيرفع تقاريره بشكل مباشر لمجلس الإدارة.

وسيبدأ فالنسيا على الفور، عمليات البحث عن رئيس جديد للنادي وسيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب كما سيتولى خجامة كاليم الدين منصب المدير غير التنفيذي للنادي ومنصب رئيس مجلس الإدارة بشكل مؤقت للإشراف على النادي خلال تلك الفترة.

وأكد مجلس الإدارة على أن نادي فالنسيا ملتزم تماما بتحقيق نموه ونجاحه على المدى الطويل واستكمال بناء ملعب ميستايا الجديد ويتطلع للعمل مع السلطات وأصحاب المصلحة لتحقيق هذه الأهداف.

التسريبات ليست الأولى في إسبانيا خلال العام الجاري بعد أن تم تسريب مقاطع صوتية لفلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد. (طالع التفاصيل)

كما تم تسريب بعض المقاطع الصوتية لجيرارد بيكيه لاعب برشلونة ولويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني بشأن إقامة مباراة السوبر الإسباني في السعودية. (طالع التفاصيل).

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فالنسيا بيتر ليم أنيل مورثي
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