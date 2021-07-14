للمرة الثالثة .. تسريبات بيريز: ديل بوسكي الكذبة الأكبر التي رأيتها في حياتي

الأربعاء، 14 يوليه 2021 - 17:38

كتب : محمود ضياء

فلورنتينو بيريز

للمرة الثالثة، ظهرت تسريبات لـ فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وهو يتحدث بشكل غير لائق عن فيسينتي ديل بوسكي مدرب الفريق السابق.

وكانت بعض التسريبات الأخرى التي تعود إلى عام 2006 قد نشرت بالأمس والتي تحدث بها بيريز عن إيكر كاسياس وراؤول جونزاليس بشكل غير لائق واصفا إياهم بغير المحبين للنادي ومغرورين ويضعون مصلحتهم فوق النادي. (طالع التفاصيل)

تسريبات أخرى ظهرت اليوم عن كريستيانو رونالدو وجوزيه مورينيو فابيو كوينتراو وخورخي مينديز (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة
ألعاب الأولمبياد – السباحة.. بداية تاريخية في مصر وسيطرة أمريكية المدير الرياضي لـ كايزر تشيفز: المباراة النهائية لحظة تاريخية ومهمة ونمثل جنوب إفريقيا اختبر معلوماتك - ماذا تعرف عن نهائي الأهلي والصفاقسي 2006؟

تسريبات ثالثة ظهرت لبيريز من الكونفدنشيال ترجع لعام 2006 قال فيها: "ديل بوسكي ليس مدرب، كاماتشو مدرب. ديل بوسكي هو الكذبة الأكثر التي رأيتها في حياتي".

وأضاف "لا يعرف شيء عن التدريب ولا يعرف التكتيك، إنه أحمق. لا يعرض أحد على ديل بوسكي وظيفة جديدة لأنه ليس مدربا، أطلب منكم التحدث لرئيس بشكتاش ليخبركم بما يشعر به".

وتابع "وصل فيجو إلى ريال مدريد وأصبح صديقا لراؤول ومع هييرو أداروا غرفة خلع الملابس".

وأتم متهكما عندما علم باقترابه وقتها من تدريب إسبانيا "إنهم يقولون أنه ذاهب إلى المنتخب الوطني؟ ما ينقص المنتخب هو ديل بوسكي فعلا".

يذكر أن فيسينتي ديل بوسكي فاز مع ريال مدريد بلقبين لدوري أبطال أوروبا ولقبين للدوري الإسباني ولقب واحد للسوبر الأوروبي والإسباني والانتركونتيننتال بالإضافة للقب كأس العالم واليورو مع المنتخب الإسباني.

ريال مدريد الدوري الإسبااني
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقارير: جريزمان لا يريد التدريب مع برشلونة 59 دقيقة | الدوري الإسباني
عبد الله جمعة: كسرت غرفتي بسبب غيابي عن نهائي إفريقيا.. وصالح ظلم نفسه كثيرا ساعة | الدوري المصري
حجازي عن شارة قيادة المنتخب الأولمبي: شوقي غريب حسم الأمور منذ البداية.. وصلاح ومصطفى تمنيا التواجد ساعة | طوكيو 2020
طوكيو 2020 - رمضان صبحي: سنواجه منتخبات قوية ولكننا لن نقلل من أنفسنا ساعة | طوكيو 2020
رئيس الرجاء: لا مجال لرحيل رحيمي وبن مالانجو.. أمامنا تحديات كبرى 2 ساعة | إفريقيا
ألعاب الأولمبياد – التجديف.. وزن ثابت تٌحرم من ممارستها إذا تخطيته 2 ساعة | طوكيو 2020
الدوري الإيطالي ينطلق 22 أغسطس المقبل بـ 10 مواجهات 2 ساعة | أوروبا
سيلتك يتعاقد مع لاعبا إسرائيليا.. وهجوم من الجماهير 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منها ما يحدث لأول مرة في التاريخ.. أرقام قياسية شهدتها يورو 2020 2 تغيير موعد مواجهة المقاصة ضد الأهلي 3 خبر في الجول – إحالة قرار عاشور باحتساب هدف الأهلي الثالث لـ شريف للجنة فنية 4 شريف يشعل المنافسة مع ريان.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021
قد ينال إعجابك