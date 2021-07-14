للمرة الثالثة .. تسريبات بيريز: ديل بوسكي الكذبة الأكبر التي رأيتها في حياتي

للمرة الثالثة، ظهرت تسريبات لـ فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وهو يتحدث بشكل غير لائق عن فيسينتي ديل بوسكي مدرب الفريق السابق.

وكانت بعض التسريبات الأخرى التي تعود إلى عام 2006 قد نشرت بالأمس والتي تحدث بها بيريز عن إيكر كاسياس وراؤول جونزاليس بشكل غير لائق واصفا إياهم بغير المحبين للنادي ومغرورين ويضعون مصلحتهم فوق النادي. (طالع التفاصيل)

تسريبات أخرى ظهرت اليوم عن كريستيانو رونالدو وجوزيه مورينيو فابيو كوينتراو وخورخي مينديز (طالع التفاصيل)

تسريبات ثالثة ظهرت لبيريز من الكونفدنشيال ترجع لعام 2006 قال فيها: "ديل بوسكي ليس مدرب، كاماتشو مدرب. ديل بوسكي هو الكذبة الأكثر التي رأيتها في حياتي".

وأضاف "لا يعرف شيء عن التدريب ولا يعرف التكتيك، إنه أحمق. لا يعرض أحد على ديل بوسكي وظيفة جديدة لأنه ليس مدربا، أطلب منكم التحدث لرئيس بشكتاش ليخبركم بما يشعر به".

وتابع "وصل فيجو إلى ريال مدريد وأصبح صديقا لراؤول ومع هييرو أداروا غرفة خلع الملابس".

وأتم متهكما عندما علم باقترابه وقتها من تدريب إسبانيا "إنهم يقولون أنه ذاهب إلى المنتخب الوطني؟ ما ينقص المنتخب هو ديل بوسكي فعلا".

يذكر أن فيسينتي ديل بوسكي فاز مع ريال مدريد بلقبين لدوري أبطال أوروبا ولقبين للدوري الإسباني ولقب واحد للسوبر الأوروبي والإسباني والانتركونتيننتال بالإضافة للقب كأس العالم واليورو مع المنتخب الإسباني.