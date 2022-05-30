سفير مصر يعلن استقبال آخر طائرة مشجعين لـ الأهلي "أي مصري مقيم في المغرب له تذكرة"

الإثنين، 30 مايو 2022 - 16:48

كتب : FilGoal

مران الأهلي للقاء الوداد

كشف ياسر عثمان سفير مصر في المغرب عن استقباله اآخر طائرة جماهير للنادي الأهلي والبالغ عددهم 400 مشجع.

وقال ياسر عثمان في تصريحاته عبر إذاعة ميجا إف إم: "استقبلت آخر طائرة للنادي الأهلي والبالغ عدد المشجعين فيها 400 مشجع".

وأضاف "تدخلنا مع الاتحاد المغربي لحل أزمة التذاكر وبالفعل وصل اليوم مندوب من الاتحاد المغربي في المكان المخصص لتسليم التذاكر لمشجعين الأهلي لتوزيع التذاكر ".

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وواصل "أي مصري لديه إقامة في المغرب ويرغب في التواجد سيكون له تذكرة لحضور المباراة".

وعن عدد المشجعين أتم "العدد سيكون ما بين 3000 وحتى 4000 مشجع لكن المدرج المخصص للنادي الأهلي سيكون مخصص له سواء امتلأ بالمشجعين أم لا".

كان ياسر عثمان سفير مصر في المغرب قد كشف لـFilGoal.com في وقت سابق عن توفير تأشيرات وتذاكر مجانية لجماهير الأهلي. (طالع التفاصيل)

ويلتقي الأهلي مع الوداد البيضاوي مساء اليوم الإثنين، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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