السفير المصري في المغرب لـ في الجول: تأشيرات وتذاكر مجانية للدفعة الأخيرة من جماهير الأهلي

الإثنين، 30 مايو 2022 - 15:22

كتب : بسام أبو بكر

جمهور الأهلي

كشف السفير المصري في المغرب ياسر عثمان عن تطورات وصول جماهير الأهلي وبوادر حل أزمة التذاكر لمشجعي الفريق قبل مواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال السفير في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "وصلت الدفعة الأخيرة من مشجعي النادي الاهلي إلى مطار الدار البيضاء لحضور مباراة اليوم".

وأضاف "تقدر هذه الدفعة بحوالي 400 مشجع، حيث استقبلتها مع أعضاء السفارة فضلا عن مندوبين من وزارة الخارجية المغربية".

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وأوضح "قدمت السلطات المغربية التسهيلات الكبيرة المتفق عليها، حيث تم منح كافة المشجعين تأشيرات مجانية وتذاكر مجانية للمباراة".

وتابع "سيتم نقل هؤلاء المشجعين الي الاستاد بموكب مؤمن من قبل السلطات الأمنية المغربية".

وواصل السفير "هناك مندوب من اتحاد الكرة المغربي في الفندق منذ الصباح، حيث يقوم بتوزيع التذاكر على الجالية المصرية، وهذا نتاج اتصالات السفارة مع اتحاد الكرة المغربي".

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على أرضية مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

ويسعى الأهلي للفوز بلقبه الحادي عشر في دوري أبطال إفريقيا، فيما يطارد الوداد اللقب الثالث في تاريخه.

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