اسكواش - محمد الشوربجي ونوران جوهر والطيب إلى ربع نهائي بطولة الجونة

تأهل محمد الشوربجي إلى ربع نهائي بطولة الجونة للاسكواش، بفوزه على الإسباني بورخا جولان 3-0.

اللاعب المصري المصنف الثالث عالميًا، احتاج 46 دقيقة ليفوز بنتيجة 11-7، 11-7، 11-6.

ويلتقي الشوربجي بمواطنه فارس دسوقي الذي انتصر بدوره على الفرنسي بابتيست ماسوتي بنتيجة 3-1.

المباراة التي امتدت لـ 55 دقيقة، انتهت بواقع 9-11، 11-4، 11-3، 11-9.

كما تغلّب المصري طارق مؤمن على مواطنه علي أبو العنين بثلاثية نظيفة بواقع 11-4 و11-7 و11-1.

وتنتظر مؤمن مباراة قوية في ربع النهائي أمام النيوزلندي بول كول المصنف الأول عالميًا الذي انتصر في مباراة مثيرة على السويسري نيكولاس مولر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد بواقع 10-12، 11-5، 11-9، 11-9 في مباراة امتدت لـ 68 دقيقة كاملة.

وفي منافسات السيدات، فازت نوران جوهر المصنفة الأولى عالميًا على الماليزية عايفة أزمان بثلاثية دون رد بواقع 11-3، 11-4، 11-3.

وتلتقي جوهر في ربع النهائي مع الإنجليزية سارا جين بيري التي تغلبت على الاسكتلندية ليزا أيتكن بثلاثة أشواط دون رد.

وفي مباراة أخرى فازت نور الطيب على الإنجليزية جورجينا كينيدي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد بواقع 14-12، 11-3، 6-11، 11-9.

وتلعب الطيب في ربع النهائي أمام البلجيكية تيني جيليس التي تجاوزت المصرية ندى عباس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتُستكمَل غدًا الإثنين مباريات ثُمن النهائي، فيما تنطلق مباريات ربع النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

























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