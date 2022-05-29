اسكواش - محمد الشوربجي ونوران جوهر والطيب إلى ربع نهائي بطولة الجونة

الأحد، 29 مايو 2022 - 23:45

كتب : محمد سمير

نوران جوهر

تأهل محمد الشوربجي إلى ربع نهائي بطولة الجونة للاسكواش، بفوزه على الإسباني بورخا جولان 3-0.

اللاعب المصري المصنف الثالث عالميًا، احتاج 46 دقيقة ليفوز بنتيجة 11-7، 11-7، 11-6.

ويلتقي الشوربجي بمواطنه فارس دسوقي الذي انتصر بدوره على الفرنسي بابتيست ماسوتي بنتيجة 3-1.

المباراة التي امتدت لـ 55 دقيقة، انتهت بواقع 9-11، 11-4، 11-3، 11-9.

كما تغلّب المصري طارق مؤمن على مواطنه علي أبو العنين بثلاثية نظيفة بواقع 11-4 و11-7 و11-1.

وتنتظر مؤمن مباراة قوية في ربع النهائي أمام النيوزلندي بول كول المصنف الأول عالميًا الذي انتصر في مباراة مثيرة على السويسري نيكولاس مولر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد بواقع 10-12، 11-5، 11-9، 11-9 في مباراة امتدت لـ 68 دقيقة كاملة.

وفي منافسات السيدات، فازت نوران جوهر المصنفة الأولى عالميًا على الماليزية عايفة أزمان بثلاثية دون رد بواقع 11-3، 11-4، 11-3.

وتلتقي جوهر في ربع النهائي مع الإنجليزية سارا جين بيري التي تغلبت على الاسكتلندية ليزا أيتكن بثلاثة أشواط دون رد.

وفي مباراة أخرى فازت نور الطيب على الإنجليزية جورجينا كينيدي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد بواقع 14-12، 11-3، 6-11، 11-9.

وتلعب الطيب في ربع النهائي أمام البلجيكية تيني جيليس التي تجاوزت المصرية ندى عباس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتُستكمَل غدًا الإثنين مباريات ثُمن النهائي، فيما تنطلق مباريات ربع النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

اقرأ أيضًا:

موقف السولية من مواجهة الوداد

مفاجأة كبيرة في مفاوضات المصري والعميد

أزمة تذاكر للأهلي في نهائي إفريقيا

جمال علام يدافع عن صلاح

ريال مدريد - ماذا بعد الفوز بدوري الأبطال

بطولة الجونة للاسكواش
نرشح لكم
كرة طائرة - سيدات الأهلي تتأهلن إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا بالفوز على القليبي عمر عصر بطلا لبطولة إفريقيا لرجال تنس الطاولة الأصغر في التاريخ.. هنا جودة بطلة لبطولة إفريقيا لسيدات تنس الطاولة NBA - مباراة سابعة بين ميامي وبوسطن لتحديد بطل الشرق والمتأهل للنهائي كرة سلة - أحمد مرعي مديرا فنيا لـ الزمالك تنس طاولة - عمر عصر وهنا جودة إلى نهائي إفريقيا فردي رجال وسيدات رئيس جهاز كرة اليد بـ الزمالك لـ في الجول: حسم مصير أوليفر روي خلال أسبوع خبر في الجول - التفاصيل المادية تفصل عبد الله إمام من الانتقال ليد الزمالك
أخر الأخبار
الأهلي يخاطب الاتحاد الإفريقي "لوضع النقاط فوق الحروف" في أزمة التذاكر 3 ساعة | الكرة الإفريقية
حسام حسن يعلن عودته للنادي المصري.. في الجول يكشف كواليس مفاوضات العودة 3 ساعة | الكرة المصرية
بعد مران الأهلي الأخير.. علام والدرندلي يحضران نهائي دوري أبطال إفريقيا 3 ساعة | الكرة الإفريقية
انظروا من عاد.. مونزا "بيرلسكوني" إلى الدوري الإيطالي للمرة الأولى في تاريخه 4 ساعة | الكرة الأوروبية
اسكواش - محمد الشوربجي ونوران جوهر والطيب إلى ربع نهائي بطولة الجونة 4 ساعة | رياضات أخرى
عنقاء ليفربول.. عن يورجن كلوب الخاسر الأفضل والأسوأ 5 ساعة | تقرير في الجول
العامري: مندوب كاف أخبرنا بعدم وجود ضمان لحصول الأهلي على حصته كاملة من المدرجات 5 ساعة | الكرة الإفريقية
سفير مصر في المغرب: لا دخل لنا بأزمة التذاكر.. وهذا العدد المتوقع تواجده من مصر 5 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 2 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام