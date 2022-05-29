سفير مصر في المغرب: لا دخل لنا بأزمة التذاكر.. وهذا العدد المتوقع تواجده من مصر

الأحد، 29 مايو 2022 - 23:26

كتب : FilGoal

مران الأهلي - إفريقيا - الوداد

كشف ياسر عثمان سفير مصر في المغرب عن عدد الجماهير المنتظرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وعلق على أزمة التذاكر بين الأهلي وكاف.

وقال ياسر عثمان في تصريحات لـ صدى البلد: "استقبلنا 500 مشجعا من جماهير الأهلي اليوم، ومن المنتظر أن نستقبل المجموعة الأخيرة من المشجعين غدا ولن يزيد عددها عن 1000 مشجع".

وأضاف "أزمة التذاكر بين الأهلي وكاف، السفارة لا شأن لها بذلك. نحاول أن نتعامل في الأمر بشكل غير رسمي".

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وتابع "دورنا فقط محاولة تسهيل الإجراءات وتوفير تأشيرة وتذاكر مجانية في المطار".

ويلعب الأهلي مع الوداد غدا الاثنين في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس.

وتعرض عمرو السولية للإصابة أمام طلائع الجيش في الدوري بنهاية إبريل الماضي ليغادر الملعب بعد 14 دقيقة بسبب الإصابة.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا للعام الثالث على التوالي بعدما تخطى عقبة منافسه وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي بستة أهداف لهدفين.

أما الوداد فوصل للنهائي بعدما تغلب على بترو أتليتكو الأنجولي بأربعة أهداف لهدفين.

ويطمح الأهلي للفوز باللقب للمرة الـ11 في تاريخه والثالثة له على التوالي في إنجاز لم يحدث من قبل في تاريخ القارة السمراء.

أما الوداد فيأمل في الفوز بلقبه الثالث في تاريخه.

ويدير النهائي تحكيميا الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، فيما يتواجد على تقنية الفيديو الإثيوبي باملاك تيسيما.

وسيتولى الجنوب إفريقي زاخيل ثوسي سيويلا مهمة الحكم المساعد الأول، فيما سيكون سورو باتسوان من ليسوتو الحكم المساعد الثاني.

أما الحكم الرابع فسيكون الجنوب إفريقي هيلدر مارتينيز.

وسيكون الحكم المساعد الأول في تقنية الفيديو هو السوداني محمد عبد الله، أما المساعد الثاني فسيكون التونسي هيثم قيراط.

وستنطلق المواجهة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 3" و"بي إن سبورتس 1 بريميوم".

وسيتولى التعليق على المباراة رؤوف خليف.

والتقى الأهلي بالوداد 10 مرات من قبل عبر التاريخ، فاز المارد الأحمر في أربع مرات وهُزم في مباراتين.

فيما تعادل الفريقين في أربع مناسبات.

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