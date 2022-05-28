الـ VAR يمنع سيناريو 2018 ويثير الجدل.. التسلل يلغي تقدم بنزيمة لـ ريال مدريد من خطأ فادح

على طريقة نهائي 2018. أخطأ دفاع وحارس ليفربول، وكان كريم بنزيمة في الموعد وكاد يسجل هدف التقدم لـ ريال مدريد.

تقدم ريال مدريد على ليفربول بهدف أول عن طريق كريم بنزيمة في نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يقرر حكم الفيديو إلغاء الهدف للتسلل.

كرة طولية من ديفيد ألابا في الدقيقة الـ43 إلى كريم بنزيمة الذي استلم الكرة وانفرد وراوغ أليسون بيكر وإبراهيما كوناتي في محاولة للتسديد، لكن الكرة طالت من كريم لتذهب نحو دفاع ليفربول الذي ارتبك بعد ضغط من فيدي فالفيردي لتعود الكرة إلى بنزيمة مجددا ويسجل في المرمى.

الحكم المساعد رفع رايته معلنا التسلل على بنزيمة الذي كان مغطى بمدافع واحد على خط المرمى بسبب تقدم كورتوا.

تقنية الفيديو ألغت الهدف بسبب التسلل رغم الكرة ظهرت تعود من فابينيو، لكن الحكم اعتبر فالفيردي متداخلا، ليلغي الهدف.

وانتهى الشوط الأول بتعادل ريال مدريد مع ليفربول بدون أهداف.

يذكر أن ريال مدريد فاز على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف في نهائي نسخة 2018. مباراة شهدت تسجيل بنزيمة الهدف الأول من خطأ كارثي لـ لوريس كاريوس حارس الحُمر.

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