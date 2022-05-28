الـ VAR يمنع سيناريو 2018 ويثير الجدل.. التسلل يلغي تقدم بنزيمة لـ ريال مدريد من خطأ فادح

السبت، 28 مايو 2022 - 22:31

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة لحظة تسجيل هدف ريال مدريد غير المتحسب

على طريقة نهائي 2018. أخطأ دفاع وحارس ليفربول، وكان كريم بنزيمة في الموعد وكاد يسجل هدف التقدم لـ ريال مدريد.

تقدم ريال مدريد على ليفربول بهدف أول عن طريق كريم بنزيمة في نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يقرر حكم الفيديو إلغاء الهدف للتسلل.

كرة طولية من ديفيد ألابا في الدقيقة الـ43 إلى كريم بنزيمة الذي استلم الكرة وانفرد وراوغ أليسون بيكر وإبراهيما كوناتي في محاولة للتسديد، لكن الكرة طالت من كريم لتذهب نحو دفاع ليفربول الذي ارتبك بعد ضغط من فيدي فالفيردي لتعود الكرة إلى بنزيمة مجددا ويسجل في المرمى.

أخبار متعلقة
اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" عمر عصر بطلا لبطولة إفريقيا لرجال تنس الطاولة بوكيتينو يكشف عن الفريق الذي سيشجعه في نهائي أبطال أوروبا تشكيل نهائي الأبطال – ماني مهاجم.. صلاح أساسي وتواجد ألكانتارا

Image

الحكم المساعد رفع رايته معلنا التسلل على بنزيمة الذي كان مغطى بمدافع واحد على خط المرمى بسبب تقدم كورتوا.

تقنية الفيديو ألغت الهدف بسبب التسلل رغم الكرة ظهرت تعود من فابينيو، لكن الحكم اعتبر فالفيردي متداخلا، ليلغي الهدف.

وانتهى الشوط الأول بتعادل ريال مدريد مع ليفربول بدون أهداف.

يذكر أن ريال مدريد فاز على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف في نهائي نسخة 2018. مباراة شهدت تسجيل بنزيمة الهدف الأول من خطأ كارثي لـ لوريس كاريوس حارس الحُمر.

اقرأ أيضا:

نهاية عقدة استاد القاهرة مع الزمالك

نجم ليفربول يغيب عن نهائي أوروبا

أحداث شغب وقنابل غاز قبل نهائي أوروبا

دوري أبطال أوروبا ليفربول ريال مدريد
نرشح لكم
"سكوت جت الملوك".. ريال مدريد يسقط ليفربول ويتوج بدوري الأبطال للمرة 14 الأصغر منذ أسينسيو.. فينيسيوس يتقدم لـ ريال مدريد أمام ليفربول كورتوا يمنع صلاح من التسجيل ثلاث مرات بكاء مبكر.. تياجو ألكانتارا يشارك ضد ريال مدريد بعد تقلبات عديدة انتهت نهائي الأبطال - ليفربول (0)-(1) ريال مدريد.. الملكي بطل أوروبا تشكيل نهائي الأبطال – ماني مهاجم.. صلاح أساسي وتواجد ألكانتارا بوكيتينو يكشف عن الفريق الذي سيشجعه في نهائي أبطال أوروبا صلاح يختار فريقه الخماسي: أعتذر لفان دايك
أخر الأخبار
"سكوت جت الملوك".. ريال مدريد يسقط ليفربول ويتوج بدوري الأبطال للمرة 14 3 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأصغر منذ أسينسيو.. فينيسيوس يتقدم لـ ريال مدريد أمام ليفربول 31 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الـ VAR يمنع سيناريو 2018 ويثير الجدل.. التسلل يلغي تقدم بنزيمة لـ ريال مدريد من خطأ فادح ساعة | دوري أبطال أوروبا
كورتوا يمنع صلاح من التسجيل ثلاث مرات ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من الزمالك لـ في الجول: محمود علاء يغيب أمام الأهلي للإيقاف ساعة | الكرة المصرية
أمير مرتضى: نركز للظهور بشكل أفضل عقب التوقف الدولي ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر فيريرا: كسرنا عقدة استاد القاهرة بالتدريبات.. وهذا سبب عودة أبو جبل للتشكيل الأساسي 2 ساعة | الكرة المصرية
حازم إمام: نعتذر للجمهور عن نتائج الفترة الماضية وتوقعنا عدم حضورهم أمام الإسماعيلي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 4 انتهى صراع الأبطال - نورويتش (0) (5) توتنام.. أرسنال (5) (1) إيفرتون