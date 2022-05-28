مصدر من الزمالك لـ في الجول: محمود علاء يغيب أمام الأهلي للإيقاف

كشف مصدر من نادي الزمالك عن موقف محمود علاء مدافع الفريق من المشاركة في مباراة الأهلي المقبلة في الدوري.

محمود علاء النادي : الزمالك الزمالك

وحصل محمود علاء على الإنذار الثالث له في الدوري خلال مباراة الإسماعيلي، ليتأكد غيابه عن مباراة الزمالك المقبلة.

وقال مصدر من الزمالك لـFilGoal.com: "محمود علاء يغيب عن مباراة الأهلي بسبب تراكم الإنذارات".

وأضاف "الإيقاف مرتبط بمباريات الدوري وليس مباريات كأس مصر، ولذلك سيكون غياب محمود علاء أمام الأهلي وليس أمام الداخلية في الكأس".

ويلعب الزمالك ضد الداخلية في دور الـ32 من كأس مصر يوم 13 يونيو المقبل، ثم يواجه الأهلي يوم 19 من الشهر ذاته.

فاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين لهدف في الجولة الـ21 من الدوري. (طالع التفاصيل)

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 41 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

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