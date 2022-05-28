مؤتمر فيريرا: كسرنا عقدة استاد القاهرة بالتدريبات.. وهذا سبب عودة أبو جبل للتشكيل الأساسي

السبت، 28 مايو 2022 - 21:22

كتب : إبراهيم رمضان

جوسفالدو فيريرا

كشف جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عن الطريقة التي تغلب بها فريقه على عدم تسجيل الأهداف في استاد القاهرة خلال المباريات السابقة.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين لهدف في الجولة الـ21 من الدوري. (طالع التفاصيل)

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "في الفترة الأخيرة كان ينقصنا تسجيل الأهداف والفوز في المباريات. خمس مباريات لم نحقق فيها أي أهداف أو الفوز على هذا الملعب. منحتهم ثقة أكبر وتدربنا بشكل أكبر على نفس المواقف التي لم نحرز فيها أهدافا، حتى نجحنا في الفوز بمباراة اليوم وكسر حالة عدم التوفيق التي واجهتنا في الفترة الأخيرة".

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وأضاف "الفريق المنافس اليوم كان قويا وقدم مباراة قوية ونجح في العودة خلال اللقاء من جديد، لكننا أفضل ذهنيا وفنيا".

وواصل "أشرف بنشرقي لاعب مميز ولكن يوجد له بدائل، والدليل أنه حين يغيب، نشرك بدلائه".

وأتم تصريحاته "محمد عواد لعب مباراة طلائع الجيش لأننا كنا نؤهله لمباراة الكأس، وقلت له أنه سيلعب مباراتي الجيش والكأس، ثم سيعود أبو جبل لحراسة المرمى أمام الإسماعيلي".

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 41 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

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