حازم إمام: نعتذر للجمهور عن نتائج الفترة الماضية وتوقعنا عدم حضورهم أمام الإسماعيلي

السبت، 28 مايو 2022 - 21:14

كتب : إبراهيم رمضان

حازم إمام - الزمالك × إنبي

وجه حازم إمام ظهير أيمن الزمالك الاعتذار لجمهور فريقه بسبب نتائج الفترة الماضية في الدوري المصري.

حازم إمام

النادي : الزمالك

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين لهدف في الجولة الـ21 من الدوري. (طالع التفاصيل)

وقال حازم عبر موقع ناديه: "توقعنا عدم مساندة الجماهير لنا أمام الإسماعيلي وفوجئنا بحضورهم وتشجيعم لنا طوال المباراة".

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وأضاف "نعد الجماهير بأن الانتصار على الإسماعيلي سيكون بداية لانطلاقة جديدة للزمالك في الفترة المقبلة".

واستعاد الزمالك انتصاراته في الدوري المصري أمام الإسماعيلي بعد الخسارة من إنبي وطلائع الجيش.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 41 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

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