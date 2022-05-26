اسكواش - انطلاق بطولة الجونة الدولية البلاتينية غدا

تنطلق غدا -الجمعة- النسخة العاشرة من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA.

وتقام البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة العامة للتنشيط السياحي.

ويشارك في البطولة 96 لاعبا من 21 دولة، بجائزة مالية قيمتها 360 ألف دولار.

وتبدأ البطولة في السابع والعشرين من مايو الجاري، وتنتهي في الثالث من يونيو.

وتعتبر البطولة واحدة من أهم البطولات البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش.

كما تعد واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم على مستوى قيمة الجائزة والنقاط التي تعتمد عليها تصنيفات اللاعبين الدوليين.

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