أنتويرب البلجيكي يتعاقد مع فان بوميل بفرمان من أوفرمارس

يخوض الهولندي مارك فان بوميل تجربة تجريبية جديدة بالدوري البلجيكي رفقة نادي رويال أنتويرب بداية من الموسم المقبل.

واختتم أنتويرب منافسات الدوري البلجيكي في المركز الرابع برصيد 63 نقطة جمعهم خلال 34 مباراة.

وأعلن أنتويرب عبر موقع الرسمي تعاقده مع فان بوميل لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل.

Mark van Bommel nieuwe T1 RAFC Meer info ▶ https://t.co/y0Cr09JLBn — Royal Antwerp FC (@official_rafc) May 26, 2022

فيما أشار فابريزو رومانو صحفي "سكاي" إلى أن تعاقد أنتويرب مع فان بوميل جاء برغبة من مواطنه مارك أوفرمارس المدير الرياضي الجديد للنادي البلجيكي.

ورحل أوفرمارس عن منصب المدير الرياضي لأياكس في شهر فبراير الماضي بعد التحقيق معه حول سلسلة من الرسائل غير اللائقة وفقا لما أعلن النادي الهولندي.

وسبق لفان بوميل العمل كمدير فني للمنتخب الهولندي تحت 17 عاما وفريقا أيندهوفن وفولفسبورج.

كما عمل صاحب الـ45 عاما كمدرب مساعد مع منتخبي أستراليا والسعودية.

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