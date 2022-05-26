هل يأتي مارش برجاله؟ ليدز يونايتد يعلن صفقته الصيفية الأولى

الخميس، 26 مايو 2022 - 19:09

كتب : FilGoal

بريندن آرونسون

أعلن ليدز يونايتد الإنجليزي عن صفقته الصيفية الأولى، بتعاقده مع صانع الألعاب بريندن آرونسون لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي.

وبحسب بيان ليدز عبر موقعه الرسمي، فإن اللاعب الأمريكي الدولي سينضم في الأول من يوليو 2022، مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه.

وسيوقع آرونسون البالغ من العمر 21 عاما عقدا يمتد لخمس سنوات، حيث سينتهي في صيف 2027.

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ولعب آرونسون 41 مباراة بقميص سالزبورج في الموسم الماضي، حيث سجل 6 أهداف وصنع 10.

وفاز اللاعب مع ناديه بالدوري والكأس في النمسا للموسم الثاني على التوالي.

ولعب آرونسون 18 مباراة دولية بقميص الولايات المتحدة الأمريكية، سجل خلالها 5 أهداف، وساعد منتخب بلاده على التأهل لمنافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وظهر اللاعب في الدوري الأمريكي مع نادي فيلادلفيا يونيون، حيث سجل هدفه الأول في الدوري الأمريكي في مارس 2019، وذلك أمام أتالانتا يونايتد.

وخلال العام ذاته لعب 29 مباراة، ونال مشاركته الدولية الأولى في فبراير 2020، كما تم اختياره في تشكيل الدوري الأمريكي بنهاية موسم 2020.

ثم انتقل صانع الألعاب إلى سالزبورج في يناير 2021، حيث عمل هناك تحت قيادة جيسي مارش، مدرب ليدز الحالي.

وتولى مارش قيادة ليدز في نهايات الموسم، لينقذه من الهبوط رسميا بالفوز على برينتفورد 2-1 في الجولة الأخيرة.

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ليدز يونايتد بريندن آرونسون الدوري الإنجليزي سالزبورج
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