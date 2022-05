هل يأتي مارش برجاله؟ ليدز يونايتد يعلن صفقته الصيفية الأولى

أعلن ليدز يونايتد الإنجليزي عن صفقته الصيفية الأولى، بتعاقده مع صانع الألعاب بريندن آرونسون لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي.

وبحسب بيان ليدز عبر موقعه الرسمي، فإن اللاعب الأمريكي الدولي سينضم في الأول من يوليو 2022، مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه.

وسيوقع آرونسون البالغ من العمر 21 عاما عقدا يمتد لخمس سنوات، حيث سينتهي في صيف 2027.

ولعب آرونسون 41 مباراة بقميص سالزبورج في الموسم الماضي، حيث سجل 6 أهداف وصنع 10.

وفاز اللاعب مع ناديه بالدوري والكأس في النمسا للموسم الثاني على التوالي.

ولعب آرونسون 18 مباراة دولية بقميص الولايات المتحدة الأمريكية، سجل خلالها 5 أهداف، وساعد منتخب بلاده على التأهل لمنافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وظهر اللاعب في الدوري الأمريكي مع نادي فيلادلفيا يونيون، حيث سجل هدفه الأول في الدوري الأمريكي في مارس 2019، وذلك أمام أتالانتا يونايتد.

وخلال العام ذاته لعب 29 مباراة، ونال مشاركته الدولية الأولى في فبراير 2020، كما تم اختياره في تشكيل الدوري الأمريكي بنهاية موسم 2020.

