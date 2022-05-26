الدرجة الثانية – هزيمة حرس الحدود والأولمبي

الخميس، 26 مايو 2022 - 18:44

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - بحري

انتهت منافسات الجولة 29 من الدرجة الثانية من مجموعة بحري اليوم الخميس.

وفاز دكرنس على حرس الحدود بهدفين لهدف، سجل للأول صلاح زايد وأحمد فوزي من ركلة جزاء.

فيما جاء هدف حرس الحدود الوحيد من رضا الويشي.

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وفاز بلدية المحلة خارج ملعبه على دمنهور بثلاثية دون رد.

سجل أهداف البلدية كل من محمود ناصف وشهاب شفيق "هدفين".

وفاز أبو قير للأسمدة على الأولمبي بثلاثة أهداف لهدفين، سجل أهداف الأول محمد كريسبو وشرف أشرف وأحمد علاء.

فيما جاء هدفي الأولمبي من محمد حمبوزو من ركلة جزاء وهادي أنور.

وفاز المنصورة على الزرقا بهدفين دون رد سجلهما ضياء السيد وهشام أسامة.

وتعادل كفر الشيخ مع بايونيرز إيجابيا بهدفين لكل فريق.

سجل محمود فتحي وأحمد عاطف "شيكو" لكفر الشيخ.

فيما جاء هدفي بايونيرز من حسام سلامة "باولو" ويوسف محمود.

واكتسح صيد المحلة منافسه الرجاء بخماسية دون رد، سجلهم محمد دسوقي وأحمد علاء "هدفين لكل منهما" ومحمد السقا.

وتعادل الحمام إيجابيا بهدف لمثله مع المجد، وسجل إسماعيل بهجت للأول وأدرك بلال شعبان التعادل.

وفي مجموعة القاهرة خسر بورتو السويس من منتخب السويس بهدفين لهدف.

سجل أحمد حاتم وأحمد صالح لمنتخب السويس، ومحمود حرشة لبورتو.

بتلك النتائج واصل حرس الحدود تصدره للترتيب بـ59 نقطة وضمن الصعود للدوري الممتاز رسميا في وقت سابق.

ويأتي دكرنس ثانيا بـ53 نقطة ثم الأولمبي ثالثا بـ51 نقطة يليه أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة بـ48 نقطة لكل منهما.

وفي المركز السادس يأتي كفر الشيخ بـ45 نقطة ثم المجد السكندري بـ44 نقطة ويليهما المصري بالسلوم بـ42 نقطة.

ويحتل بايونيرز المركز التاسع بـ39 نقطة ثم المنصورة بـ38 نقطة وسبورتنج بـ37 نقطة والحمام بـ35 نقطة.

أما الرباعي الهابط للدرجة الثالثة فهو ألعاب دمنهور بـ28 نقطة ثم الزرقا بـ22 نقطة وصيد المحلة بـ17 نقطة والرجاء أخيرا بخمس نقاط.

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