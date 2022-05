أستون فيلا يعلن اتفاقه مع إشبيلية على ضم دييجو كارلوس

أعلن أستون فيلا الإنجليزي رسميا عن توصله لاتفاق مع إشبيلية الإسباني بشأن مدافعه البرازيلي دييجو كارلوس.

وقال النادي الإنجليزي عبر تويتر:

أستون فيلا يمكنه تأكيد توصل النادي لاتفاق مع إشبيلية بشأن انتقال دييجو كارلوس مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه.

بذلك يعلن فيلا صفقة الصيف النهائية الثالثة، تحت قيادة مدربه ستيفن جيرارد الذي تولى المهمة في منتصف الموسم الماضي.

