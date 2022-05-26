أستون فيلا يعلن اتفاقه مع إشبيلية على ضم دييجو كارلوس

أعلن أستون فيلا الإنجليزي رسميا عن توصله لاتفاق مع إشبيلية الإسباني بشأن مدافعه البرازيلي دييجو كارلوس.

وقال النادي الإنجليزي عبر تويتر:

أستون فيلا يمكنه تأكيد توصل النادي لاتفاق مع إشبيلية بشأن انتقال دييجو كارلوس مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه.

بذلك يعلن فيلا صفقة الصيف النهائية الثالثة، تحت قيادة مدربه ستيفن جيرارد الذي تولى المهمة في منتصف الموسم الماضي.

Aston Villa can confirm the club has reached an agreement with Sevilla FC for the transfer of Diego Carlos for an undisclosed fee. — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 26, 2022

جاء ذلك بعد أن أعلن شراء فيليبي كوتينيو من برشلونة، بعد استعارته في يناير الماضي.

كما تعاقد فيلا مع بوباكار كامارا لاعب وسط مارسيليا في صفقة انتقال حر.

وكان كارلوس قد انضم إلى إشبيلية قادما من نانت في صيف 2019 مقابل 15 مليون يورو.

ولعب كارلوس 45 مباراة بقميص إشبيلية هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف، جميعهم في الدوري الإسباني.

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