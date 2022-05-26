أستون فيلا يعلن اتفاقه مع إشبيلية على ضم دييجو كارلوس

الخميس، 26 مايو 2022 - 18:44

كتب : FilGoal

دييجو كارلوس - إشبيلية

أعلن أستون فيلا الإنجليزي رسميا عن توصله لاتفاق مع إشبيلية الإسباني بشأن مدافعه البرازيلي دييجو كارلوس.

وقال النادي الإنجليزي عبر تويتر:

أستون فيلا يمكنه تأكيد توصل النادي لاتفاق مع إشبيلية بشأن انتقال دييجو كارلوس مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه.

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بذلك يعلن فيلا صفقة الصيف النهائية الثالثة، تحت قيادة مدربه ستيفن جيرارد الذي تولى المهمة في منتصف الموسم الماضي.

جاء ذلك بعد أن أعلن شراء فيليبي كوتينيو من برشلونة، بعد استعارته في يناير الماضي.

كما تعاقد فيلا مع بوباكار كامارا لاعب وسط مارسيليا في صفقة انتقال حر.

وكان كارلوس قد انضم إلى إشبيلية قادما من نانت في صيف 2019 مقابل 15 مليون يورو.

ولعب كارلوس 45 مباراة بقميص إشبيلية هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف، جميعهم في الدوري الإسباني.

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