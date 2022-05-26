كرة طائرة - سيدات الأهلي إلى ربع نهائي إفريقيا

تأهل فريق سيدات الأهلي للكرة الطائرة إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا بالفوز على أسيك ميموزا الإيفواري.

جاء ذلك بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد.

وفاز الأهلي بنتائج 25-14 / 25-6 / 25-10.

وتأهل الأهلي إلى الدور الثاني بعد حصوله على العلامة الكاملة من دور المجموعات.

وفاز الأحمر على الواك الغيني 3-1 والجمارك النيجيري 3-0 والأنابيب الكيني 3-1 في دور المجموعات.

وتقام البطولة التي يحمل قرطاج لقبها في تونس.

الأهلي هو البطل التاريخي للبطولة بعشرة ألقاب، يأتي بعده الأنابيب الكيني بستة ألقاب.

واعتذر الأهلي عن المشاركة في النسخة السابقة من البطولة.

وحقق الأحمر آخر بطولاته في 2019 على حساب قرطاج التونسي في النهائي.

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