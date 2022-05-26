فان دايك يتحدث عن الاستفادة من غيابه لأسبوعين

الخميس، 26 مايو 2022 - 16:56

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك - ليفربول × أستون فيلا

تحدث فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول عن الاستفادة من الإصابة التي ابعدته خلال الأيام الأخيرة عن صفوف فريقه، قبل خوض المباراة الأهم في الموسم.

ويستعد ليفربول لمواجهة ريال مدريد في باريس مساء السبت بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فان دايك لموقع ناديه: "أنا بخير، لا توجد مشاكل وأنا متحمس جدا ليوم السبت بالطبع".

أخبار متعلقة
قبل النهائي المنتظر.. ترتيب صلاح بين هدافي دوري الأبطال لاعب ليفربول: أتوسل لـ صلاح يوميا ليوافق على تمديد عقده رسالة إلى نفسي الصغيرة.. معاناة ميليتاو من البداية حتى وصوله لـ نهائي الأبطال مع ريال مدريد رسالة نارية من كارباخال لـ صلاح قبل نهائي دوري الأبطال

وأضاف "أعتقد أن الغياب لأسبوعين أراح جسدي، استمتع جسدي بالتأكيد بقليل من الراحة بعد لعب العديد من المباريات، والعديد من اللحظات المتوترة".

وخاض فان دايك 50 مباراة مع الحمر و8 مباريات مع هولندا حتى الآن في الموسم الحالي.

وواصل "أشعر أن تعرضي للإصابة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي كان علامة على أن جسدي بحاجة إلى الراحة".

وتحدث الهولندي عن مباراة نهائي 2018 والتي فاز بها ريال مدريد 3-1 قائلا "كانت أول مباراة نهائية لنا معا. من الواضح أنه عندما تخوض النهائيات، فإنك تكتسب الكثير من الخبرة، وهذا ما فعلناه على سبيل المثال في العام التالي".

وحقق ليفربول اللقب في الموسم التالي بالفوز على توتنام 2-0 في النهائي.

وأكمل "سنلعب ضد أحد أفضل الفرق في تاريخ دوري الأبطال وعلينا أن نكون جيدين للغاية ونأمل أن نرفع هذا الكأس".

ويدخل ريال مدريد نهائي دوري الأبطال بعدما حقق لقب الدوري الإسباني قبل عدة جولات من نهايته.

بينما يلعب ليفربول نهائي البطولة وهو متوج بلقبي كأس رابطة المحترفين وكأس إنجلترا.

فيما خسر لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة من الجولة الختامية يوم الأحد.

طالع أيضا..

رسالة نارية من كارباخال لـ صلاح قبل نهائي دوري الأبطال

رد قوي من صلاح على بنزيمة

عقوبات الجولة 20 ولقاء الأهلي ضد إنبي

هل تنتقل مباريات الزمالك إلى الدفاع الجوي؟

ترينت يكشف موقف لاعبي ليفربول من تصريحات صلاح

فيرجيل فان دايك ليفربول ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
موهبة ليفربول: سنساعد صلاح على الانتقام من ريال مدريد قبل النهائي المنتظر.. ترتيب صلاح بين هدافي دوري الأبطال اختبر معلوماتك عن فوز ريال مدريد بلقب أوروبا العاشر اختبر معلوماتك عن نهائي دوري أبطال 2005 بين ليفربول وميلان أنشيلوتي يستدعي كل لاعبيه في قائمة لقاء ليفربول بنهائي دوري الأبطال رسالة نارية من كارباخال لـ صلاح قبل نهائي دوري الأبطال ترينت: لم ننزعج من تصريحات صلاح العلنية بشأن الانتقام من ريال مدريد صلاح يرد على بنزيمة: لو تعرض للموقف نفسه لتفهم رغبتي
أخر الأخبار
اسكواش - انطلاق بطولة الجونة الدولية البلاتينية غدا دقيقة | رياضات أخرى
أنتويرب البلجيكي يتعاقد مع فان بوميل بفرمان من أوفر مارس 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – موقف شيكابالا والمثلوثي من مواجهة الإسماعيلي.. وجديد إصابة طارق حامد 29 دقيقة | الكرة المصرية
هل يأتي مارش برجاله؟ ليدز يونايتد يعلن صفقته الصيفية الأولى 34 دقيقة | ميركاتو
هل تعرف مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2005 جيدا؟ اختبر نفسك 54 دقيقة | كويز في الجول
الدرجة الثانية – هزيمة حرس الحدود والأولمبي ساعة | الدرجة الثانية
أستون فيلا يعلن اتفاقه مع إشبيلية على ضم دييجو كارلوس ساعة | ميركاتو
كرة طائرة - سيدات الأهلي إلى ربع نهائي إفريقيا ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 انتهى صراع الأبطال - نورويتش (0) (5) توتنام.. أرسنال (5) (1) إيفرتون 4 كلوب يكشف مدى جاهزية صلاح قبل مواجهة ولفرهامبتون