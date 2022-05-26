قبل النهائي المنتظر.. ترتيب صلاح بين هدافي دوري الأبطال

الخميس، 26 مايو 2022 - 16:26

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أتليتكو مدريد

في ظل تصدر جدول هدافي الدوري الإنجليزي لفترة طويلة حتى حصد جائزة الحذاء الذهبي.. وجد محمد صلاح نجم ليفربول منافسة شرسة في جدول هدافي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد صلاح لخوض المباراة الأهم وهي نهائي دوري الأبطال يوم السبت ضد ريال مدريد بباريس.

صلاح لم يسجل منذ ذهاب دور الـ16 أمام إنتر وتوقف رصيده عند 8 أهداف سجلها خلال 12 مباراة، وهو رقم جيد، لكن هناك من سجل أكثر منه.

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قبل المباريات التي لم يسجل فيها صلاح كان كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد قد سجل 5 أهداف فقط، لكنه أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك" في إياب ثمن النهائي ضد باريس سان جيرمان ليتعادل مع صلاح في المركز الثالث بجدول الهدافين.

ثم سجل المهاجم الفرنسي هاتريك جديد في ذهاب ربع النهائي ضد تشيلسي ليفك تعادله مع النجم المصري ويرتقي لوصافة جدول الهدافين، ثم هز الشباك مرة جديدة في الإياب، كما واصل التسجيل في نصف النهائي.

وجاء جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على النحو التالي:

1- كريم بنزيمة (ريال مدريد).. 15 هدفا

2- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ).. 13 هدفا

3- سباستيان هالر (أياكس أمستردام).. 11 هدفا

4- محمد صلاح (ليفربول).. 8 أهداف

5- كريستوفر نكونكو (لايبزيج).. 7 أهداف

5- رياض محرز (مانشستر سيتي).. 7 أهداف

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