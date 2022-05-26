سمولينج: لقب المؤتمر الأوروبي يعني الكثير لروما

يؤمن كريس سمولينج مدافع روما أن تتويج فريقه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي يعني الكثير لكل من يرتبط بالنادي.

سمولينج تألق في نهائي البطولة الذي انتصر فيه روما على فينورد 1-0.

وقال سمولينج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "عرفنا كم سيعني الفوز باللقب للجميع في روما ويمكنك أن ترى كيف كنا معا حتى النهاية".

وأضاف "لقد تراجعنا للخلف أكثر قليلا مما كنا بحاجة إليه".

وأردف "كان بإمكانك رؤية المهاجمين يعودون بسرعة إلى الخلف، كان الجميع يعلم أنه يتعين علينا الفوز".

وتابع البالغ من العمر 32 عاما "عندما جئت إلى النادي لأول مرة، كان قد مر وقت طويل منذ أن فازوا بلقب".

الكأس القارية الأولى في تاريخ روما أنهت انتظار الجيالوروسي الذي دام 14 عامًا بلا ألقاب.

وأتم "لدينا بعض من أفضل المشجعين في العالم وكنا نعرف إلى أي مدى سيعني الفوز لهم".

وتوج سمولينج بثاني ألقابه الأوروبية تحت قيادة جوزيه مورينيو بعد أن حصد الثنائي، مع هنريك مخيتاريان لقب الدوري الأوروبي في عام 2017 مع مانشستر يونايتد.

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