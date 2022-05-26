سمولينج: لقب المؤتمر الأوروبي يعني الكثير لروما

الخميس، 26 مايو 2022 - 15:58

كتب : FilGoal

مورينيو

يؤمن كريس سمولينج مدافع روما أن تتويج فريقه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي يعني الكثير لكل من يرتبط بالنادي.

سمولينج تألق في نهائي البطولة الذي انتصر فيه روما على فينورد 1-0.

وقال سمولينج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "عرفنا كم سيعني الفوز باللقب للجميع في روما ويمكنك أن ترى كيف كنا معا حتى النهاية".

أخبار متعلقة
برشلونة يتخلى عن موهبته الشابة لاعب ليفربول: أتوسل لـ صلاح يوميا ليوافق على تمديد عقده اختبر معلوماتك عن فوز ريال مدريد بلقب أوروبا العاشر اختبر معلوماتك عن نهائي دوري أبطال 2005 بين ليفربول وميلان

وأضاف "لقد تراجعنا للخلف أكثر قليلا مما كنا بحاجة إليه".

وأردف "كان بإمكانك رؤية المهاجمين يعودون بسرعة إلى الخلف، كان الجميع يعلم أنه يتعين علينا الفوز".

وتابع البالغ من العمر 32 عاما "عندما جئت إلى النادي لأول مرة، كان قد مر وقت طويل منذ أن فازوا بلقب".

الكأس القارية الأولى في تاريخ روما أنهت انتظار الجيالوروسي الذي دام 14 عامًا بلا ألقاب.

وأتم "لدينا بعض من أفضل المشجعين في العالم وكنا نعرف إلى أي مدى سيعني الفوز لهم".

وتوج سمولينج بثاني ألقابه الأوروبية تحت قيادة جوزيه مورينيو بعد أن حصد الثنائي، مع هنريك مخيتاريان لقب الدوري الأوروبي في عام 2017 مع مانشستر يونايتد.

طالع أيضا..

رسالة نارية من كارباخال لـ صلاح قبل نهائي دوري الأبطال

رد قوي من صلاح على بنزيمة

عقوبات الجولة 20 ولقاء الأهلي ضد إنبي

هل تنتقل مباريات الزمالك إلى الدفاع الجوي؟

ترينت يكشف موقف لاعبي ليفربول من تصريحات صلاح

روما كريس سمولينج المؤتمر الأوروبي
نرشح لكم
أنتويرب البلجيكي يتعاقد مع فان بوميل بفرمان من أوفر مارس فان دايك يتحدث عن الاستفادة من غيابه لأسبوعين تقرير: ديمبيلي يرفض عرض برشلونة الأخير.. وشكوك حول الانضمام إلى باريس برشلونة يتخلى عن موهبته الشابة اختبر معلوماتك عن فوز ريال مدريد بلقب أوروبا العاشر اختبر معلوماتك عن نهائي دوري أبطال 2005 بين ليفربول وميلان رسالة إلى نفسي الصغيرة.. معاناة ميليتاو من البداية حتى وصوله لـ نهائي الأبطال مع ريال مدريد إبراهيموفيتش: لعبت بدون رباط صليبي في الستة أشهر الماضية.. وحولت المستحيل لممكن
أخر الأخبار
اسكواش - انطلاق بطولة الجونة الدولية البلاتينية غدا 2 دقيقة | رياضات أخرى
أنتويرب البلجيكي يتعاقد مع فان بوميل بفرمان من أوفر مارس 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – موقف شيكابالا والمثلوثي من مواجهة الإسماعيلي.. وجديد إصابة طارق حامد 30 دقيقة | الكرة المصرية
هل يأتي مارش برجاله؟ ليدز يونايتد يعلن صفقته الصيفية الأولى 36 دقيقة | ميركاتو
هل تعرف مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2005 جيدا؟ اختبر نفسك 55 دقيقة | كويز في الجول
الدرجة الثانية – هزيمة حرس الحدود والأولمبي ساعة | الدرجة الثانية
أستون فيلا يعلن اتفاقه مع إشبيلية على ضم دييجو كارلوس ساعة | ميركاتو
كرة طائرة - سيدات الأهلي إلى ربع نهائي إفريقيا ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 انتهى صراع الأبطال - نورويتش (0) (5) توتنام.. أرسنال (5) (1) إيفرتون 4 كلوب يكشف مدى جاهزية صلاح قبل مواجهة ولفرهامبتون