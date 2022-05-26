خبر في الجول - رمزي وعظيمة على رأس المرشحين لمنصب المدير الفني لاتحاد الكرة

الخميس، 26 مايو 2022 - 15:27

كتب : أحمد الخولي

اتحاد الكرة

يبحث اتحاد كرة القدم المصري عن خليفة نيلو فينجادا المدير الفني السابق للاتحاد المصري.

وعلم FilGoal.com أن الثنائي هاني رمزي ومحمد عظيمة على رأس الترشيحات لتولي ذلك المنصب.

وكان اتحاد الكرة في 7 من شهر مايو الجاري قد أعلن عن تكليف حازم إمام ومحمد بركات عضوي اتحاد الكرة لاختيار المدير الفني الجديد.

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وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "بالفعل الثنائي محل نظر واهتمام بعد أن تم الاستقرا على الرغبة في تطبيق التجربة الألمانية في الإعداد الفني للمنتخبات الوطنية".

وتابع "جاء ذلك باعتبار أن تلك التجربة هي الأفضل والأكثر نجاحا من وجهة نظر الاتحاد المصري".

ووجه الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر لنيلو فينجادا الذي شغل منصب المدير الفني في أبريل الماضي.

وانتهى عقد البرتغالي مع الاتحاد وفضل الأخير عدم تمديده.

وعمل فينجادا (69 عاما) في مصر مدربا للزمالك في موسم 2003-2004 وتوج مع الفريق بالدوري المصري الممتاز.

وشغل فينجادا منصب المدير الفني للاتحاد منذ إبريل 2021.

وأبرز إنجازات مسيرته التدريبية كان قيادة السعودية للقب كأس آسيا في 1996.

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