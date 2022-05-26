برشلونة يتخلى عن موهبته الشابة

الخميس، 26 مايو 2022 - 14:59

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو برشلونة بهدف أنسو فاتي في مرمى بيتيس

أعلن فيران جوتكلا رحيله عن نادي برشلونة "ب" بعد نهاية عقده مع النادي الكتالوني.

وكان الإسباني الشاب ينشط في صفوف فريق برشلونة الثاني بصورة أساسية منذ صيف 2021 ولم يظهر في دوري الدرجة الأولى سوى في 6 مباريات.

ونشر جوتكلا عبر "تويتر" رسالة يشكر فيها النادي على الشهور التي قضاها داخله لإعلان مغادرته بشكل رسمي.

أخبار متعلقة
لابورتا: وكيل جافي يؤخر تجديد تعاقده مع برشلونة.. وهذا موقفنا من ليفاندوفسكي اقترب من برشلونة؟ كيسي يعلن رحيله عن ميلان سكاي: برشلونة يبدأ أولى خطواته لضم رافينيا تقارير: برشلونة مهتم بالتعاقد مع نجم المغرب

وشهدت مباراة أوساسونا في الدور الأول ديسمبر الماضي أول ظهور جوتكلا مع الفريق الأول في منافسات الدوري الإسباني.

ويرتبط اللاعب بانتقال إلى فريق بروج بعدما خرج من حسابات تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق.

وشارك صاحب الـ23 عاما مع برشلونة الرديف في 32 مباراة سجل خلالها 19 هدفا وصنع 6 آخرين.

فيما ظهر في الدوري الإسباني في 6 مباريات سجل خلالها هدفا وحيدا أمام إلتشي.

وخاض مباراة وحيدة في بطولة كأس ملك إسبانيا سجل خلالها هدفا وحيدا أمام لينارس في دور المجموعات.

طالع أيضا..

رد قوي من صلاح على بنزيمة

عقوبات الجولة 20 ولقاء الأهلي ضد إنبي

هل تنتقل مباريات الزمالك إلى الدفاع الجوي؟

ترينت يكشف موقف لاعبي ليفربول من تصريحات صلاح

برشلونة
نرشح لكم
اختبر معلومات عن فوز ريال مدريد بلقب أوروبا العاشر اختبر معلومات عن نهائي دوري أبطال 2005 بين ليفربول وميلان رسالة إلى نفسي الصغيرة.. معاناة ميليتاو من اليداية حتى وصوله لـ نهائي الأبطال مع ريال مدريد إبراهيموفيتش: لعبت بدون رباط صليبي في الستة أشهر الماضية.. وحولت المستحيل لممكن بأكثر من 3 مليارات.. ريال مدريد الأغلى في أوروبا تامي أبراهام: نستحق لقب المؤتمر الأوروبي.. وحققت ما وعدت به ترينت: لم ننزعج من تصريحات صلاح العلنية بشأن الانتقام من ريال مدريد 6 أهداف في مباراة واحدة.. مهاجم مانشستر سيتي الجديد يتألق قبل انتقاله
أخر الأخبار
لاعب ليفربول: أتوسل لـ صلاح يوميا ليوافق على تمديد عقده 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
برشلونة يتخلى عن موهبته الشابة 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
اختبر معلومات عن فوز ريال مدريد بلقب أوروبا العاشر 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
اختبر معلومات عن نهائي دوري أبطال 2005 بين ليفربول وميلان 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الكشف عن موقف الزمالك من قضايا فيفا.. وحقيقة توقيع عقوبات 36 دقيقة | الكرة المصرية
أنشيلوتي يستدعي كل لاعبيه في قائمة لقاء ليفربول بنهائي دوري الأبطال 38 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
عملية جراحية جديدة لـ أحمد مسعود ساعة | الكرة المصرية
رسالة نارية من كارباخال لـ صلاح قبل نهائي دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 انتهت - نهائي كأس الكؤوس: الأهلي (28) - (29) الزمالك 4 انتهى صراع الأبطال - نورويتش (0) (5) توتنام.. أرسنال (5) (1) إيفرتون