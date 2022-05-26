أنشيلوتي يستدعي كل لاعبيه في قائمة لقاء ليفربول بنهائي دوري الأبطال

الخميس، 26 مايو 2022 - 14:32

كتب : FilGoal

ريال مدريد وبرشلونة - كلاسيكو السوبر الإسباني

استدعى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد كل لاعبيه للتواجد في قائمة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول يوم السبت.

وأعلن نادي ريال مدريد يوم الخميس عبر موقعه أن القائمة ضمت كل اللاعبين للمباراة التي تقام بباريس.

وتواجد في القائمة كل من مارسيلو وإيدن هازارد وجاريث بيل بعدما عانوا من إصابات مختلفة خلال الأسابيع الأخيرة.

أخبار متعلقة
رسالة نارية من كارباخال لـ صلاح قبل نهائي دوري الأبطال ترينت: لم ننزعج من تصريحات صلاح العلنية بشأن الانتقام من ريال مدريد صلاح يرد على بنزيمة: لو تعرض للموقف نفسه لتفهم رغبتي رسالة إلى نفسي الصغيرة.. معاناة ميليتاو من البداية حتى وصوله لـ نهائي الأبطال مع ريال مدريد

قبل الإعلان عن القائمة خاض ريال مدريد تدريبيه الأخير قبل السفر إلى العاصمة الفرنسية مساء الخميس بحثا عن لقب دوري أبطال أوروبا رقم 14 في تاريخه.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالأتي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين وفويدياس.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، باييخو، ناتشو، مارسيلو وميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، لوكاس فازكيز، ثيبايوس، إيسكو وكامافينجا.

خط الهجوم: هازارد، بنزيمة، أسينسيو، يوفيتش، بيل، فينيسوس جونيور، رودريجو وماريانو.

رسالة نارية من كارباخال لـ صلاح قبل نهائي دوري الأبطال

ويستعد ريال مدريد لملاقاة ليفربول في نهائي دوري الأبطال السبت المقبل بباريس.

في تكرار لنهائي نسخة 1981 الذي انتصر فيه ليفربول بنتيجة 1-0 في باريس أيضا.

كما يتكرر النهائي بين الفريقين بعد نهائي 2018 حين انتصر الملكي بنتيجة 3-1 في كييف.

ويدخل الميرينجي نهائي دوري الأبطال بعدما حقق لقب الدوري الإسباني قبل عدة جولات من نهايته.

بينما يلعب ليفربول نهائي البطولة وهو متوج بلقبي كأس رابطة المحترفين وكأس إنجلترا.

فيما خسر لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة من الجولة الختامية يوم الأحد.

طالع أيضا..

رد قوي من صلاح على بنزيمة

عقوبات الجولة 20 ولقاء الأهلي ضد إنبي

هل تنتقل مباريات الزمالك إلى الدفاع الجوي؟

ترينت يكشف موقف لاعبي ليفربول من تصريحات صلاح

ريال مدريد ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
موهبة ليفربول: سنساعد صلاح على الانتقام من ريال مدريد فان دايك يتحدث عن الاستفادة من غيابه لأسبوعين قبل النهائي المنتظر.. ترتيب صلاح بين هدافي دوري الأبطال اختبر معلوماتك عن فوز ريال مدريد بلقب أوروبا العاشر اختبر معلوماتك عن نهائي دوري أبطال 2005 بين ليفربول وميلان رسالة نارية من كارباخال لـ صلاح قبل نهائي دوري الأبطال ترينت: لم ننزعج من تصريحات صلاح العلنية بشأن الانتقام من ريال مدريد صلاح يرد على بنزيمة: لو تعرض للموقف نفسه لتفهم رغبتي
أخر الأخبار
البنك الأهلي يزيد متاعب المصري بثلاثية 6 دقيقة | الكرة المصرية
كاف يعلن رفض المحكمة الرياضية لطلب الأهلي بتأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري المصري – بيراميدز (0) - (0) فيوتشر.. انطلاق المباراة 11 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد – قرعة كأس أمم إفريقيا.. مصر مع المغرب والكاميرون 20 دقيقة | كرة يد
اسكواش - انطلاق بطولة الجونة الدولية البلاتينية غدا ساعة | رياضات أخرى
أنتويرب البلجيكي يتعاقد مع فان بوميل بفرمان من أوفرمارس ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – موقف شيكابالا والمثلوثي من مواجهة الإسماعيلي.. وجديد إصابة طارق حامد ساعة | الكرة المصرية
هل يأتي مارش برجاله؟ ليدز يونايتد يعلن صفقته الصيفية الأولى ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 انتهى صراع الأبطال - نورويتش (0) (5) توتنام.. أرسنال (5) (1) إيفرتون 4 كلوب يكشف مدى جاهزية صلاح قبل مواجهة ولفرهامبتون