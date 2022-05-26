أنشيلوتي يستدعي كل لاعبيه في قائمة لقاء ليفربول بنهائي دوري الأبطال

استدعى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد كل لاعبيه للتواجد في قائمة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول يوم السبت.

وأعلن نادي ريال مدريد يوم الخميس عبر موقعه أن القائمة ضمت كل اللاعبين للمباراة التي تقام بباريس.

وتواجد في القائمة كل من مارسيلو وإيدن هازارد وجاريث بيل بعدما عانوا من إصابات مختلفة خلال الأسابيع الأخيرة.

قبل الإعلان عن القائمة خاض ريال مدريد تدريبيه الأخير قبل السفر إلى العاصمة الفرنسية مساء الخميس بحثا عن لقب دوري أبطال أوروبا رقم 14 في تاريخه.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالأتي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين وفويدياس.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، باييخو، ناتشو، مارسيلو وميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، لوكاس فازكيز، ثيبايوس، إيسكو وكامافينجا.

خط الهجوم: هازارد، بنزيمة، أسينسيو، يوفيتش، بيل، فينيسوس جونيور، رودريجو وماريانو.

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ويستعد ريال مدريد لملاقاة ليفربول في نهائي دوري الأبطال السبت المقبل بباريس.

في تكرار لنهائي نسخة 1981 الذي انتصر فيه ليفربول بنتيجة 1-0 في باريس أيضا.

كما يتكرر النهائي بين الفريقين بعد نهائي 2018 حين انتصر الملكي بنتيجة 3-1 في كييف.

ويدخل الميرينجي نهائي دوري الأبطال بعدما حقق لقب الدوري الإسباني قبل عدة جولات من نهايته.

بينما يلعب ليفربول نهائي البطولة وهو متوج بلقبي كأس رابطة المحترفين وكأس إنجلترا.

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فيما خسر لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة من الجولة الختامية يوم الأحد.















































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