بأكثر من 3 مليارات.. ريال مدريد الأغلى في أوروبا

الخميس، 26 مايو 2022 - 13:15

كتب : FilGoal

احتفالات ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني

حافظ ريال مدريد على مكانته كأغلى فريق أوروبي للموسم الرابع على التوالي، حسبما نشر الموقع الرسمي للنادي الملكي.

وذكر موقع ريال مدريد أن قيمة النادي بلغت 3.18 مليار يورو حسب تقرير The European Elite 2022.

التقرير الذي تعده منصة Football Benchmark أظهر أن نادي ريال مدريد هو الوحيد الذي يتجاوز الـ3 مليارات يورو.

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يليه في التصنيف مانشستر يونايتد (2.9 مليار) وبرشلونة (2.8 مليار).

وسلطت منصة Football Benchmark الضوء على أن الأندية قد أغلقت العام الماضي بمتوسط ​​نمو بلغ 10%، ولكنها لم تتمكن، بسبب تبعات جائحة فيروس كورونا من الوصول إلى الأرقام القياسية للسنوات بين 2016 و 2020.

ويوضح التقرير أن ريال مدريد عزّز ريادته بفضل نجاحه الرياضي والتجاري المستمر. كما تسلط الضوء على أنه من الأندية القليلة التي سجلت أرباحا صافية في المواسم التي عانى فيها من عواقب الجائحة.

وجاء ترتيب أندية أوروبا في القائمة كالتالي:

1- ريال مدريد.. 3.18 مليار يورو

2- مانشستر يونايتد.. 2.9 مليار يورو

3- برشلونة.. 2.8 مليار يورو

4- بايرن ميونيخ.. 2.7 مليار يورو

5- ليفربول.. 2.6 مليار يورو

6- مانشستر سيتي.. 2.5 مليار يورو

7- تشيلسي.. 2.2 مليار يورو

8- باريس سان جيرمان.. 2.1 مليار يورو

9- توتنام.. 1.9 مليار يورو

10- يوفنتوس.. 1.6 مليار يورو

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