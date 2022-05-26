تامي أبراهام: نستحق لقب المؤتمر الأوروبي.. وحققت ما وعدت به

يؤمن تامي أبراهام مهاجم روما بأن فريقه يستحق الفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي تتويجا لما قدمه الفريق خلال موسم 2021-2022.

أبراهام لن يسجل في نهائي البطولة الذي انتصر فيه روما على فينورد 1-0، لكنه هداف روما في المسابقة برصيد 9 أهداف.

وقال أبراهام في تصريحات نشرها موقع ناديه: "شيء واحد قلته عندما جئت إلى هنا هو أنني سأساعد فريقي في الوصول إلى النهائي وفي يوم من الأيام سأفوز باللقب. في موسمي الأول، حققت ذلك".

وأضاف "الفضل يعود لزملائي في الفريق بما قدموه في النهائي، هدف رائع من نيكو زانيولو، كريس سمولينج تألق في الدفاع، الفريق بأكمله يستحق ذلك".

وشدد الدولي الإنجليزي "لقد عملنا بجد طوال العام ونستحق هذا اللقب".

هذه هي الكأس القارية الأولى في تاريخ روما.

وتابع البالغ من العمر 24 عاما "أحب مشجعي روما كثيرا، منذ اليوم الأول عندما وصلت إلى روما، كانوا الأفضل".

وأتم مهاجم تشيلسي السابق "أنا سعيد لكوني جزءًا من الفريق والآن حان وقت الأحتفال".

وواصل جوزيه مورينيو كتابة التاريخ وقاد روما لتحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي عقب الفوز على فينورد.

وفاز روما على فينورد بهدف دون رد سجله نيكولو زانيولو في الدقيقة 30 خلال المباراة التي أقيمت بالعاصمة الألبانية تيرانا ضمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

مورينو دخل التاريخ بعدما حقق لقب النسخة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي.

الاستثنائي لا يعرف الخسارة في النهائيات الأوروبية حيث حصد العلامة الكاملة خلال 5 نهائيات قارية (2 دوري أبطال أوروبا – كأس الاتحاد الأوروبي - الدوري الأوروبي – دوري المؤتمر).

مورينيو قاد الذئاب للفوز بأول نهائي أوروبي منذ 61 عاما في تاريخ النادي، إذ توج فريق العاصمة بـ كأس المعارض عام 1961، لكن الاتحاد الأوروبي لم يعترف باللقب كبطولة رسمية.

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