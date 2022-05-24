تعادل مثير بين إنبي وغزل المحلة

الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 20:27

كتب : FilGoal

فريق إنبي

تعادل إنبي مع ضيفه غزل المحلة بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ20 من الدوري المصري، التي أقيمت بملعب بتروسبورت.

ورفع إنبي رصيده إلى النقطة 25 في المركز التاسع، ووصل المحلة أيضا لنفس العدد من النقاط في المركز العاشر.

ثنائية إنبي سجلها مصطفى شلبي وصلاح ريكو، بينما سجل عبده يحيى ومعاذ الحناوي للمحلة.

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وصف المباراة

تقدم المحلة في الدقيقة 11 بهدف سجله عبده يحيى بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء ذهبت على يسار الحارس محمود جاد.

وحصل إنبي على ركلة جزاء في الدقيقة 18، وتقدم مصطفى شلبي لتسديدها وسجل منها هدف تعادل الفريق البترولي بعدما وضع الكرة على يسار الحارس مصطفى الحضري.

ورد المحلة بهجمة وحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة عبده يحيى من قبل خالد رضا.

وتوقف اللعب لمراجعة اللعبة في الفيديو قبل أن يعود الحكم ويؤكد صحة ركلة الجزاء.

وتقدم معاذ الحناوي لتسديد الكرة وسجل منها هدف تعادل بعدما وضع الكرة على يمين محمود جاد في الدقيقة 33.

لينتهي الشوط الأول بتقدم غزل المحلة بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني نجح إنبي في إدراك التعادل عن طريق صلاح ريكو بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 63.

واستمرت محاولات الفريقين في الدقائق المتبقية من أجل إحراز هدف الفوز ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بالتعادل.

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