NBA - بوسطن يعادل سلسلة نهائي الشرقي مع ميامي

استطاع بوسطن سيليتكس في معادلة النتيجة في سلسلة نهائي القسم الشرقي للدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA بعدما تغلب على منافسه ميامي هيت.

وفاز بوسطن على ميامي بنتيجة 102-82 في مباراة تألق فيها نجوم الفريق الأخضر، لتصبح نتيجة السلسلة الآن التعادل بين الفريقين 2-2.

وبذلك تأكد وصول سلسلة نهائي الشرق إلى المباراة السادسة، وفي حالة نجح كل فريق في الفوز بمباراة، ستذهب السلسلة إلى مواجهة سابعة فاصلة لتحديد بطل الشرق والمتأهل لنهائي البطولة.

وخلال المباراة تألق جيسون تايتوم نجم بوسطن وسجل 31 نقطة والتقط 8 متابعات وأكمل 5 تمريرات حاسمة.

ووصل الفارق خلال المباراة إلى 32 نقطة لصالح بوسطن سيلتيكس الذي اكتسح ميامي خلال المواجهة.

وتعود السلسلة في المباراة الخامسة إلى ملعب ميامي.

ويلتقي الفائز من هذه السلسلة مع بطل الغرب في نهائي البطولة، ويتقدم هناك جولدن ستيت واريورز على دالاس مافريكس بنتيجة 3-صفر في عدد المباريات.

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