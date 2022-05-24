NBA - بوسطن يعادل سلسلة نهائي الشرقي مع ميامي

الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 19:24

كتب : FilGoal

بوسطن سيلتكس

استطاع بوسطن سيليتكس في معادلة النتيجة في سلسلة نهائي القسم الشرقي للدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA بعدما تغلب على منافسه ميامي هيت.

وفاز بوسطن على ميامي بنتيجة 102-82 في مباراة تألق فيها نجوم الفريق الأخضر، لتصبح نتيجة السلسلة الآن التعادل بين الفريقين 2-2.

وبذلك تأكد وصول سلسلة نهائي الشرق إلى المباراة السادسة، وفي حالة نجح كل فريق في الفوز بمباراة، ستذهب السلسلة إلى مواجهة سابعة فاصلة لتحديد بطل الشرق والمتأهل لنهائي البطولة.

أخبار متعلقة
NBA - جولدن ستيت يهزم دالاس للمرة الثالثة ويقترب من نهائي البطولة NBA - ميامي هيت يحقق فوزا ثمينا أمام بوسطن ويخطف التقدم في نهائي الشرق NBA - جولدن ستيت يعود من بعيد ويهزم دالاس بطريقة مثيرة في ثاني مباريات نهائي الغربي

وخلال المباراة تألق جيسون تايتوم نجم بوسطن وسجل 31 نقطة والتقط 8 متابعات وأكمل 5 تمريرات حاسمة.

ووصل الفارق خلال المباراة إلى 32 نقطة لصالح بوسطن سيلتيكس الذي اكتسح ميامي خلال المواجهة.

وتعود السلسلة في المباراة الخامسة إلى ملعب ميامي.

ويلتقي الفائز من هذه السلسلة مع بطل الغرب في نهائي البطولة، ويتقدم هناك جولدن ستيت واريورز على دالاس مافريكس بنتيجة 3-صفر في عدد المباريات.

طالع أيضا

أنشيلوتي يعلق على تصريحات صلاح

مدرب جديد في الدوري المصري

مرتضى: التفاؤل والتشاؤم أمر طبيعي

كورتوا يوضح كيف درس صلاح

NBA بوسطن سيلتيكس ميامي هيت
نرشح لكم
NBA - دالاس يحقق فوزه الأول على جولدن ستيت في نهائي القسم الغربي مواعيد مباريات الأربعاء 25 مايو 2022 والقنوات الناقلة.. سلة الزمالك في إفريقيا ونهائي جديد لـ مورينيو حوار في الجول - مهاب ياسر: فضلت الزمالك عن أمريكا.. وأريد الفوز بجميع البطولات NBA - جولدن ستيت يهزم دالاس للمرة الثالثة ويقترب من نهائي البطولة كرة سلة - موعد مباراة الزمالك مع اتحاد المنستير في نصف نهائي بطولة إفريقيا والقنوات الناقلة كرة سلة - الزمالك يهزم سلاك الغيني ويواجه المنستير في نصف نهائي بطولة إفريقيا NBA - ميامي هيت يحقق فوزا ثمينا أمام بوسطن ويخطف التقدم في نهائي الشرق كرة سلة - المنستير إلى نصف نهائي إفريقيا منتظرا المتأهل من مواجهة الزمالك
أخر الأخبار
نهائي أبطال أوروبا.. ما بين 4 سنوات غيرت الظروف والدوافع وبدلت الموقف 24 دقيقة | تقرير في الجول
رومانو: بايرن يحسم صفقة جديدة من أياكس 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الاتحاد المغربي يكشف لـ في الجول كواليس طلب كاف تقليل حصة كل فريق من التذاكر 45 دقيقة | الكرة المصرية
من أجل الودية بين المنتخبين.. اتحاد الكرة المصري يستقبل القنصل العام لكوريا الجنوبية 45 دقيقة | الكرة المصرية
رئيس أسوان لـ في الجول: نوافق على الاستثمار في الموسم الجديد ولكن بثلاثة شروط ساعة | الكرة المصرية
شركة الأهلي: كاف أخطرنا بتخصيص 10 آلاف تذكرة لجمهورنا في نهائي إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
NBA - دالاس يحقق فوزه الأول على جولدن ستيت في نهائي القسم الغربي ساعة | كرة سلة
قائد ليفربول يعلق على تصريحات صلاح حول الانتقام من ريال مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 انتهت - نهائي كأس الكؤوس: الأهلي (28) - (29) الزمالك 4 انتهى صراع الأبطال - نورويتش (0) (5) توتنام.. أرسنال (5) (1) إيفرتون