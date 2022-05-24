التشكيل - إيبوكا يقود إنبي.. وثلاثي هجومي لـ غزل المحلة

دفع حلمي طولان المدير الفني لإنبي بالمهاجم النيجيري جون إيبوكا في هجوم فريقه لمواجهة غزل المحلة.

ويلعب إنبي ضد غزل المحلة في الجولة الـ20 من الدوري المصري.

وجاء تشكيل إنبي كالآتي:

المرمى: محمود جاد

الدفاع: علي فوزي – محمد حامد – محمد إسماعيل - خالد رضا – مصطفى دويدار

الوسط: مؤمن راضي – مصطفى جمال – مصطفى شكشك

الهجوم: جون إيبوكا – مصطفى شلبي

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالآتي:

المرمى: محمود الخضري

الدفاع: يحيى حامد - محمد فتح الله – معاذ الحناوي – أشرف سيد

الوسط: مصطفى العش – وليد مصطفى – حميد ماو

الهجوم: هشام عادل – عبده يحيى - إبراهيم كونيه

ويحتل إنبي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، بينما يأتي المحلة في المركز الـ11 بالرصيد ذاته.

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