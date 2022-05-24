ماركا: قرار عائلي مهم للاعبي ريال مدريد قبل أيام من مواجهة ليفربول

الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 16:17

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي في احتفالات ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني

أوضحت جريدة ماركا أن كارلو أتخذ قرارا غريبا بشأن استعدادات فريقه قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول.

ريال مدريد يواجه ليفربول في باريس يوم السبت، بنهائي دوري أبطال أوروبا.

سيقضي لاعبو ريال مدريد الليالي التي تسبق النهائي مع زوجاتهم وصديقاتهم دون الدخول في معسكر مغلق، حسب ماركا.

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وأفاد التقرير بأن زوجات وصديقات لاعبي ريال مدريد سيسافرن إلى باريس مع اللاعبين لأن أنشيلوتي يريد أن يشعر لاعبيه بالراحة قبل خوض النهائي.

ويطير ريال مدريد إلى باريس يوم الخميس وسينضم إليهم فلورنتينو بيريز رئيس النادي يوم الجمعة.

وكانت الجريدة الإسبانية قد ذكرت الأسبوع الماضي أن فريق ريال مدريد قرر عدم الإقامة في باريس من أجل اللقاء.

النادي حجز فندق Auberge du Jeu de Paume في مدينة شانتيه، على بُعد نصف ساعة من باريس.

وتم حجز الفندق بالكامل لبعثة ريال مدريد.

ويدخل ريال مدريد نهائي دوري الأبطال بعدما حقق لقب الدوري الإسباني قبل عدة جولات من نهايته.

بينما يلعب ليفربول نهائي البطولة وهو متوج بلقبي كأس رابطة المحترفين وكأس إنجلترا.

فيما خسر لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة من الجولة الختامية يوم الأحد.

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