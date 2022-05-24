ماركا: قرار عائلي مهم للاعبي ريال مدريد قبل أيام من مواجهة ليفربول

أوضحت جريدة ماركا أن كارلو أتخذ قرارا غريبا بشأن استعدادات فريقه قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول.

ريال مدريد يواجه ليفربول في باريس يوم السبت، بنهائي دوري أبطال أوروبا.

سيقضي لاعبو ريال مدريد الليالي التي تسبق النهائي مع زوجاتهم وصديقاتهم دون الدخول في معسكر مغلق، حسب ماركا.

وأفاد التقرير بأن زوجات وصديقات لاعبي ريال مدريد سيسافرن إلى باريس مع اللاعبين لأن أنشيلوتي يريد أن يشعر لاعبيه بالراحة قبل خوض النهائي.

ويطير ريال مدريد إلى باريس يوم الخميس وسينضم إليهم فلورنتينو بيريز رئيس النادي يوم الجمعة.

وكانت الجريدة الإسبانية قد ذكرت الأسبوع الماضي أن فريق ريال مدريد قرر عدم الإقامة في باريس من أجل اللقاء.

النادي حجز فندق Auberge du Jeu de Paume في مدينة شانتيه، على بُعد نصف ساعة من باريس.

وتم حجز الفندق بالكامل لبعثة ريال مدريد.

📰وفقا لصحيفة ماركا الإسبانية 🔴ريال مدريد قرر عدم البقاء في باريس من أجل المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول النادي حجز فندق Auberge du Jeu de Paume في مدينة شانتيه، على بعد نصف ساعة من باريس🏨 تم حجز الفندق بالكامل لبعثة ريال مدريد😮 pic.twitter.com/MbwlXiNgVs — FilGoal (@FilGoal) May 17, 2022

ويدخل ريال مدريد نهائي دوري الأبطال بعدما حقق لقب الدوري الإسباني قبل عدة جولات من نهايته.

بينما يلعب ليفربول نهائي البطولة وهو متوج بلقبي كأس رابطة المحترفين وكأس إنجلترا.

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فيما خسر لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة من الجولة الختامية يوم الأحد.















































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