بنزيمة: هكذا نهزم ليفربول ونتوج بدوري الأبطال

الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 15:49

كتب : FilGoal

محمد صلاح - كريم بنزيمة - ريال مدريد - ليفربول

يعلم كريم بنزيمة هداف ريال مدريد مدى قدرة لاعبي ليفربول على إيذاء فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا، وأوضح أن فريقه لن يفوز إلا لو سجل أهدافا أكثر من منافسه.

ريال مدريد يواجه ليفربول في باريس يوم السبت، بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بنزيمة لقناة ناديه: "نأمل أن نتوج بدوري أبطال أوروبا ونعود بالكأس لمدريد".

أخبار متعلقة
مساعد أنشيلوتي يتحدث عن تصريحات صلاح دي بروين يتوج بجائزة الأفضل في الموسم بصفوف سيتي مؤتمر أنشيلوتي: تصريحات صلاح تحفزنا.. ونحن أيضا نريد الانتقام أنشيلوتي: مبابي؟ لن أتحدث عن لاعب ليس في فريقي

وأضاف الدولي الفرنسي "كيف نهزم ليفربول؟ علينا أن نسجل أكثر منهم، هذا كل ما في الأمر".

وواصل "حين تعادلنا مع مانشستر سيتي كان أمامنا 6 دقائق، أخبرت زملائي أنه لا يزال لدينا الكثير من الوقت. ثم سجلنا الهدف الثاني".

وتابع "فينيسيوس جونيور ضمن أفضل 5 لاعبين في العالم بالنسبة لي، أتحدث دائما معه داخل وخارج الملعب".

وأتم "يمكن لفينيسيوس التحسن أكثر. يمكنه تسجيل المزيد، يمكنه المساعدة أكثر".

ويدخل ريال مدريد نهائي دوري الأبطال بعدما حقق لقب الدوري الإسباني قبل عدة جولات من نهايته.

بينما يلعب ليفربول نهائي البطولة وهو متوج بلقبي كأس رابطة المحترفين وكأس إنجلترا.

فيما خسر لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة من الجولة الختامية يوم الأحد.

طالع أيضا

أنشيلوتي يعلق على تصريحات صلاح

مدرب جديد في الدوري المصري

مرتضى: التفاؤل والتشاؤم أمر طبيعي

كورتوا يوضح كيف درس صلاح

كريم بنزيمة ليفربول ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
ماركا: قرار عائلي مهم للاعبي ريال مدريد قبل أيام من مواجهة ليفربول اختبر معلوماتك عن مشوار ليفربول في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا اختبر معلوماتك عن ريال مدريد في نهائيات دوري أبطال أوروبا كارباخال: علينا الحذر الشديد من سرعة ثلاثي هجوم ليفربول بنزيمة: مبابي؟ ليس الوقت المناسب للتحدث عن هذه الأشياء الصغيرة كورتوا: درست كيفية تسديد صلاح لركلات الجزاء مساعد أنشيلوتي يتحدث عن تصريحات صلاح مؤتمر أنشيلوتي: تصريحات صلاح تحفزنا.. ونحن أيضا نريد الانتقام
أخر الأخبار
ماركا: قرار عائلي مهم للاعبي ريال مدريد قبل أيام من مواجهة ليفربول 35 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
شكوى اتحاد الشرطة ضد لاعب العبور.. والرد من النادي 38 دقيقة | الكرة المصرية
اختبر معلوماتك عن مشوار ليفربول في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا 45 دقيقة | كويز في الجول
تحديد موعد تسليم الكرة الذهبية 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
كاف يعلن الكرة الرسمية لـ نهائي دوري أبطال إفريقيا 55 دقيقة | الكرة الإفريقية
بنزيمة: هكذا نهزم ليفربول ونتوج بدوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
قائمة إنجلترا - اسمان جديدان وعودة توموري لمواجهات المجر وإيطاليا وألمانيا ساعة | الكرة الأوروبية
دياب: خاطبنا لجنة الحكام للامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات إعلامية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 رابطة الدوري الإنجليزي تجهز كأسين لـ ليفربول وسيتي في الجولة الختامية 4 انتهت - نهائي كأس الكؤوس: الأهلي (28) - (29) الزمالك