بنزيمة: هكذا نهزم ليفربول ونتوج بدوري الأبطال

يعلم كريم بنزيمة هداف ريال مدريد مدى قدرة لاعبي ليفربول على إيذاء فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا، وأوضح أن فريقه لن يفوز إلا لو سجل أهدافا أكثر من منافسه.

ريال مدريد يواجه ليفربول في باريس يوم السبت، بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بنزيمة لقناة ناديه: "نأمل أن نتوج بدوري أبطال أوروبا ونعود بالكأس لمدريد".

وأضاف الدولي الفرنسي "كيف نهزم ليفربول؟ علينا أن نسجل أكثر منهم، هذا كل ما في الأمر".

وواصل "حين تعادلنا مع مانشستر سيتي كان أمامنا 6 دقائق، أخبرت زملائي أنه لا يزال لدينا الكثير من الوقت. ثم سجلنا الهدف الثاني".

وتابع "فينيسيوس جونيور ضمن أفضل 5 لاعبين في العالم بالنسبة لي، أتحدث دائما معه داخل وخارج الملعب".

وأتم "يمكن لفينيسيوس التحسن أكثر. يمكنه تسجيل المزيد، يمكنه المساعدة أكثر".

ويدخل ريال مدريد نهائي دوري الأبطال بعدما حقق لقب الدوري الإسباني قبل عدة جولات من نهايته.

بينما يلعب ليفربول نهائي البطولة وهو متوج بلقبي كأس رابطة المحترفين وكأس إنجلترا.

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فيما خسر لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة من الجولة الختامية يوم الأحد.















































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