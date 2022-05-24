قائمة إنجلترا - اسمان جديدان وعودة توموري لمواجهات المجر وإيطاليا وألمانيا

اختار جاريث ساوثجيت المدير الفني لـ منتخب إنجلترا 27 لاعبا لمواجهة المجر وإيطاليا وألمانيا في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

وشهدت قائمة الأسود الثلاثة استدعاء جيمس جاستن مدافع ليستر سيتي وجاريد بوين جناح وست هام لأول مرة.

وعاد فيكايو توموري للقائمة من جديد عقب مساهمته في فوز ميلان بلقب الدوري الإيطالي.

ويغيب عن القائمة كل من جوردان هندرسون وجو جوميز ثنائي ليفربول ودومينيك كالفيرت لوين مهاجم إيفرتون وكذلك جناحا مانشستر يونايتد: جادون سانشو وماركوس راشفورد.

وسيبدأ منتخب إنجلترا استعداداته للمباريات الأربعة يوم 30 مايو الجاري قبل لقاء المجر يوم 4 يونيو ثم ألمانيا يوم 7 وإيطاليا يوم 11 والمجر مرة أخرى يوم 14.

قائمة إنجلترا كالآتي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون) – نيك بوب (بيرنلي) – آرون رامسديل (أرسنال)

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) – كونور كوادي (ولفرهامبتون) – مارك جويهي (كريستال بالاس) – رييس جيمس (تشيلسي) – جيمس جاستن (ليستر سيتي) – هاري ماجواير (مانشستر يونايتد) – جون ستونز (مانشستر سيتي) – فيكايو توموري (ميلان الإيطالي) – كيران تريبير (نيوكاسل) – كايل ووكر (مانشستر سيتي) – بن وايت (أرسنال)

الوسط: جود بيلينجام (بوروسيا دورتموند الألماني) – كونور جالاجر (كريستال بالاس) – ماسون ماونت (تشيلسي) – كالفين فيليبس (ليدز يونايتد) – ديكلان رايس (وست هام) – جيمس وارد بروس (ساوثامبتون)

الهجوم: تامي أبراهام (روما الإيطالي) – جاريد بوين (وست هام) – فيل فودين (مانشستر سيتي) – جاك جريليش (مانشستر سيتي) – هاري كين (توتنام) – بوكايو ساكا (أرسنال) – رحيم سترلينج (مانشستر سيتي)

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