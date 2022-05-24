دياب: خاطبنا لجنة الحكام للامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات إعلامية

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الاندية المصرية عن تقدم الرابطة بطلب رسمي للجنة الحكام لعدم إدلاء أعضائها بأي تصريحات إعلامية حول الحالات الجدلية في الفترة المقبلة.

وقال دياب في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "التحكيم المصري هو عنصر أساسي من عناصر اللعبة مهما كان هناك أخطاء يجب تصحيحها وتطوير مستواهم وخاطرنا اتحاد الكرة لبحث يكفية تطوير ملف التحكيم".

وتابع "بالطبع هناك أخطاء ونتضامن مع جميع الأندية والشيء الأهم هو أن نعترف بوجود الأخطاء وأن نصححها مع الوضع في الاعتبار الحفاظ على الحكم المصري".

وأضاف "طلبنا بشكل رسمي من لجنة الحكام أن يمتنعوا عن الإدلاء بتصريحات إعلامية لأن وجهات النظر تظهر في كل تصريح وكل مباراة نسمع عن 9 آراء مختلفة في كل قرار وهذا يفتح المجال للكثير من الأشياء".

وأتم "كرة القدم يوجد بها أخطاء تحكيمية على مدار تاريخها ولكن هدفنا الرئيسي هو أن تكون تلك الأخطاء غير متعمدة وغير مكررة".

وكان عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام قد علق على أكثر من حالة تحكيم جدلية قد حدثت في مباريات الدوري المصري خلال الموسم الحالي.

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