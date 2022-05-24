فرصة جديدة لـ مرموش؟ نيكو كوفاتش مدربا لـ فولفسبورج

الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 14:29

كتب : FilGoal

نيكو كوفاتش

أعلن نادي فولفسبورج في بيان رسمي تعيين نيكو كوفاتش مدربا جديدا للفريق.

وأشار النادي في بيانه إلى أن المدرب الكرواتي قد وقع على عقد حتى عام 2025.

كوفاتش سيكون هو المدرب الجديد لعمر مرموش في فولسفسبورج بعد انتهاء فترة إعارته مع شتوتجارت وعودته للنادي.

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المحطة الأخيرة لكوفاتش كانت تدريب فريق موناكو قبل أن يقال في شهر يناير الماضي.

وسبق لكوفاتش تولي مسؤولية تدريب بايرن ميونيخ خلال موسمين، ونجح في قيادة الفريق للتتويج بالدوري الألماني وكأس السوبر الألماني، وكأس ألمانيا، كما قاد إينتراخت فرانكفورت للتتويج بكأس ألمانيا.

تعيين كوفاتش قد يكون بمثابة فرصة جديدة لمرموش مع فولفسبورج بعد تصريحاته السابقة بعدم حصوله على فرصة حقيقية لإثبات نفسه مع الفريق خلال عهد المدرب السابق مايكل فرونتزيك.

مرموش كان قد قضى الموسم المنقضي معارا لنادي شتوتجارت وساهم في تجنب الفريق للهبوط لدوري الدرجة الثانية في الجولة الأخيرة.

وشارك مرموش مع شتوتجارت في الموسم المنقضي في 23 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة 5 آخرين وحصل على أفضل لاعب في شاب في الدوري الألماني خلال شهرين طوال الموسم.

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