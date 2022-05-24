كرة يد - مروة عيد تحصد هدافة الدوري الفرنسي وترشيحها لجائزة أفضل لاعبة في الموسم

حصدت مروة عيد محترفة كرة اليد المصرية بنادي نيس جائزة هدافة منافسات الدوري الفرنسي قبل المباراة النهائية.

وسجلت لاعبة نيس 143 هدفا في 22 مباراة خاضتهم في الموسم من أصل 26 في الدوري.

وجاء تسجيل مروة عيد للأهداف بمعدل 6.5 هدفا في المباراة الواحدة، ونجحت في تسجيل 45 رمية جزائية.

وأنهى فريق نيس منافسات الدوري الفرنسي في المركز السابع برصيد 51 نقطة.

بينما تأهل فريقا ميتز وبريست بريتاني إلى المباراة النهائية التي تقام بنظام الذهاب والإياب.

وأعلن الموقع الرسمي للدوري الفرنسي عن ترشيح ثماني لاعبات إلى جائزة أفضل لاعبة في الموسم من بينهم مروة عيد.

ولم يسبق لأي لاعبة من فريق نيس حصد لقب جائزة أفضل لاعبة في الدوري الفرنسي منذ بداية الجائزة في موسم 2008 - 2009.

وكشف الموقع الرسمي للبطولة عن استمرار التصويت حتى يوم 29 من شهر مايو الجاري عند منتصف الليل.

ويتم منح الفائزة جائزة أفضل لاعبة في الدوري الفرنسي عن طريق تصويت للثماني لاعبات الأفضل في الثمانية أشهر منذ سبتمبر إلى مايو ثم تصويت الجماهير.

التصويت من هنا

طالع أيضا

أنشيلوتي يعلق على تصريحات صلاح

مدرب جديد في الدوري المصري

مرتضى: التفاؤل والتشاؤم أمر طبيعي

كورتوا يوضح كيف درس صلاح