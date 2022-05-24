عبد المنصف: طالبت بعدم المشاركة أمام بيراميدز بعد هجوم جماهير الاتحاد

الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 14:01

كتب : FilGoal

محمد عبد المنصف - الاتحاد السكندري - الأهلي

كشف محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري عن عدم خوضه لمواجهة بيراميدز بناء على طلبه بسبب هجوم الجماهير.

وتغلب الاتحاد على بيراميدز بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري المصري.

وقال عبد المنصف عبر قناة صدى البلد: "الفوز أمام بيراميدز كان مهما لدفع فريق الاتحاد إلى الأمام، وكنا في حاجة لذلك الانتصار".

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وكشف عبد المنصف "حصل هجوم من بعض الجماهير ضدي بقلة خبرة منهم وبدون وعي بعد الخسارتين أمام سموحة وفيوتشر، أنا ملتزم بتعاقد وفي كل الأحوال مستمر لنهاية عقدي".

وخسر الاتحاد أمام سموحة بخمسة أهداف مقابل هدفين قبل أن يخسر من فيوتشر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وأضاف "تلك الجماهير قالت أن عبد المنصف جاء إلى الاتحاد فقط لتحقيق أرقام شخصية ثم انتقل الهجوم إلى الجهاز الفني الذي يقدم مجهود كبير، ولذلك طلبت عدم المشاركة أمام بيراميدز".

وأوضح حارس مرمى الاتحاد "ممكن أن أحول الأمر إلى تحدي وهذا من عادتي للعودة إلى مستوى مرتفع ولكن شعرت أن ذلك سيضر الفريق ويضع الجهاز الفني تحت ضغط".

وشدد عبد المنصف "شعرت بالخوف على الفريق من الهجوم المتكرر ومن الممكن حضور بعض من تلك الجماهير لذلك وافقت أن (اشيل الليلة) ولا أمانع في ذلك".

واختتم تصريحاته كاشفا "قلت لعماد النحاس أنني لاعبا كبيرا وليست لدي مشكلة في تحمل المسؤولية وأردت أن أبعد الضغوط عنكم واستأذنك بابتعادي الثلاثة أيام المقبلة والابتعاد عن مباراة بيراميدز ليهدأ الجمهور".

ويحتل الاتحاد المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة.

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