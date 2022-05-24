تقارير: ريال مدريد يراقب مدرب فرانكفورت

بعد قيادته لإينتراخت فرانكفورت للتتويج بالدوري الأوروبي، كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن وجود اهتمام من ريال مدريد بالتعاقد مع أوليفر جلاسنر مدربا للفريق في المستقبل.

وفقا للصحيفة الألمانية فإن ريال مدريد يتابع المدرب النمساوي منذ فترة طويلة وتم وضع اسمه بالفعل ضمن قائمة من 5 أسماء مرشحون لتدريب الفريق في المستقبل.

كارلو أنشيلوتي لا يبدو بأنه سيرحل في وقت قريب عن ريال مدريد بسبب قيادته الفريق للتتويج بالدوري الإسباني والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، خصوصا مع امتلاكه عقد يمتد حتى 2024، ولكن إدارة النادي الأبيض تجهز دائما البدائل في حال حدوث أي شيئ غير متوقع.

بيلد شددت على أن جلاسنر قد شد انتباه ريال مدريد أكثر بعد تتويجه بالدوري الأوروبي وخصوصا مع إقصائه برشلونة خلال مشواره في البطولة وهو ما ترك انطباعا جيدا.

ريال مدريد ليس النادي الوحيد المهتم بالمدرب صاحب الـ 47 عاما، وفقا لبيلد فإن توتنام أيضا معجب به ويضعه في الحسبان حال رحيل أنطونيو كونتي عن تدريب الفريق وهو أمرا مستبعد بعد قيادته الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

جلاسنر خاض موسمه الأول في قيادة فرانكفورت، وقاد الفريق للتتويج بالدوري الأوروبي واحتلال المركز الـ 11 بالدوري الألماني.

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