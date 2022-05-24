يد - علي زين ويحيى خالد يتجنبا الاصطدام في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تجنب الثنائي المصري علي زين لاعب برشلونة الإسباني ويحيى خالد لاعب فيزبريم المجري الاصطدام في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وأسفرت قرعة نصف نهائي دوري الأبطال عن مواجهة برشلونة لكييل الألماني، فيما يلعب فيزبريم ضد ڤيف كيلسي البولندي.

وستقام مباريات نصف النهائي والنهائي في لانكسيس أرينا في مدينة كولون بألمانيا يومي 18 و19 يونيو المقبل.

وتأهل فريق برشلونة لكرة اليد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما فاز على فلينسبورج الألماني في ربع النهائي.

فيما تأهل فيزبريم المجري بقيادة يحيى خالد لـ نصف النهائي بعد التفوق على ألبورج الدنماركي.

ولم يحقق فيزبريم لقب دوري الأبطال من قبل إذ خسر النهائي في 4 نسخ وهي 2002 و2015 و2016 و2019.

بينما يواصل برشلونة ولاعبه المصري علي زين حملته للفوز بالثلاثية التاريخية بعدما توج خلال الموسم الجاري بالدوري والكأس في إسبانيا.

جدير بالذكر أن برشلونة حقق الثلاثية التاريخية الموسم الماضي، وظفر بها إجمالا خمس مرات عبر تاريخه.

كما أن برشلونة هو أكثر المتوجين باللقب عبر التاريخ بواقع 10 مرات.

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