كورتوا: درست كيفية تسديد صلاح لركلات الجزاء

أكد تيبو كورتوا استعداده لإمكانية وصول مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقه وليفربول إلى ركلات الترجيح.

ريال مدريد يواجه ليفربول في باريس يوم السبت، بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كورتوا لقناة ناديه: "ركلات الترجيح؟ لقد شاهدت بالفعل بعض مقاطع الفيديو للاعبي ليفربول، مثل محمد صلاح وساديو ماني".

وأضاف "سيكون هذا أول نهائي دوري أبطال لي مع ريال مدريد، سيكون يوما خاصا".

وتابع البلجيكي "أجمل وأروع مباراة لنا في دوري الأبطال هذا الموسم كانت ضد مانشستر سيتي في سنتياجو برنابيو، الدعم الجماهيري كان مذهلا".

وأتم "أنا واحد من أفضل حراس المرمى في العالم، ولكن من الصعب أن أقول إنني الأفضل".

ويدخل ريال مدريد نهائي دوري الأبطال بعدما حقق لقب الدوري الإسباني قبل عدة جولات من نهايته.

بينما يلعب ليفربول نهائي البطولة وهو متوج بلقبي كأس رابطة المحترفين وكأس إنجلترا.

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فيما خسر لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة من الجولة الختامية يوم الأحد.

















































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