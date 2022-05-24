وكيلهما يكشف الحلول المطروحة بعد انتهاء موسم ريان.. وحقيقة عروض رفعت

الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 12:00

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان - ألتاي

كشف نادر شوقي وكيل كل من أحمد ياسر ريان وأحمد رفعت عن موقف الثنائي من الموسم الجديد.

وانتهت إعارة أحمد ريان مع فريق ألتاي التركي بعد نهاية الموسم ليعود إلى الأهلي من جديد، بينما واصل أحمد رفعت تألقه مع فريق فيوتشر.

وقال نادر شوقي عبر قناة المحور: "نحاول الوصول إلى حلول بشأن انتهاء موسم أحمد ياسر ريان قبل ثلاثة أشهر من انتهاء موسم الأهلي".

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وأضاف "نبحث عن عروض إعارة خارجية وجميع السيناريوهات مطروحة سواء بإعارة ليناير أو لنهاية الموسم واللاعب لا يمانع العودة للأهلي حال المشاركة".

وشدد نادر شوقي "إذا كان الأهلي يرغب في أحمد ريان سيكون ذلك أفضل للاعب بالتأكيد، ولكن إن لم يكن بحاجة له فالأفضل هو بيع اللاعب خارج مصر".

أما بالحديث عن أحمد رفعت فقال: "هو لاعب كبير وسعيد بمشاركته مع فيوتشر الذي ينافس وربما يشارك في بطولة قارية الموسم الماضي وبالطبع سيحصل على عروض لضمه".

وتابع "رفعت نضج بشكل كبير وهو لاعب مهم جدا، وفيوتشر ساعده بصورة جيدة ليظهر مستواه".

واختتم نادر شوقي تصريحاته بالحديث عن وليد سليمان قائلا: "لا أعتقد أنه خطط بالفعل لما سيفعله بعد الاعتزال، أعلم أن كل تركيزه حاليا هو الرجوع من المغرب بلقب يسعد الجميع".

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