مبابي عن ردود أفعال لاعبي ريال مدريد: توجيهات قادمة من الأعلى

علق كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان على ردود أفعال لاعبي ريال مدريد على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما اختار البقاء في باريس.

وجدد باريس سان جيرمان تعاقده مع مبابي حتى صيف 2025 خلال صفقة مدوية حملت في طياتها الكثير من التفاصيل. (طالع المزيد).

وقال مبابي لـ "لو بارزيان" الفرنسية عن لاعبي ريال مدريد: "ليس عليك أن تكون خريج الأكاديمية الحربية الفرنسية لمعرفة أنها توجيهات قادمة من الأعلي، أليس كذلك؟".

ورد مبابي على تكهنات دور البرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي في قراره بالاستمرار قائلًا: "اللعب معهم يشرفني، لكن لم يكن لهم دخل في قراري".

وأضاف "قراري كان شخصيا في نهاية المطاف، والجميع احترموا ذلك".

طالع مؤتمر مبابي الصحفي بالكامل.

وتابع "قراري اعتمد على كرة القدم فقط، أنا سأقتصر على لعب كرة القدم، ليس لي صلاحيات أو أي وظائف أخرى".

كيف كان رد فعل لاعبو ريال مدريد على تجديد مبابي؟

الأمر بدأ بـ كريم بنزيما الذي شارك صورة عبر قصص إنستجرام لـ توباك المغني الراب الأمريكي مع صديقه الذي خانه، وفسرها البعض على أنها إشارة إلى خيانة مبابي له.

في الإطار ذاته نشر رودريجو جوس جناح الميرينجي عبر تويتر صورة له وهو يقبل شعار ريال مدريد.

أما فينسيوس جونيور، فقد كتب عبر إنستجرام: "جماهير ريال مدريد، شكرا لكم على الدعم هذا الموسم. الفوز بقميص ريال مدريد شعور لا يمكن تفسيره. الآن نتجه نحو الـ 14، نراكم في باريس".

فيما كتب لوكا مودريتش نجم وسط الفريق عبر تويتر: "دوري مميز للغاية قد انتهى. الآن حان وقت التفكير في باريس. هيا يا مدريد".

الأكثر صراحة ربما كان فيديريكو فالفيردي الذي كتب عبر تويتر: "الانتماء لريال مدريد هو امتياز لا يستطيع الجميع الحصول عليه".

وأخيرا قال لوكاس فاسكيز عبر تويتر: "وداعا لبطولة دوري فريدة من نوعها. يا له من حظ حين تكون في ريال مدريد".

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