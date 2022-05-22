تشكيل فيوتشر - أحمد عاطف يقود الهجوم أمام المصري

دفع علي ماهر المدير الفني لفيوتشر بـ أحمد عاطف في هجوم فريقه أمام المصري.

ويلعب فيوتشر ضد المصري في الجولة الـ20 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب برج العرب.

وجاء تشكيل فيوتشر كالآتي:

المرمى: محمود جنش

الدفاع: عمر كمال – محمود مرعي – سعد سمير – جوزيف جوناثان

الوسط: كريم نيدفيد – ناصر ماهر – أيمن الصفاقسي

الهجوم: محمد رضا – أحمد عاطف – أحمد رفعت

ويحتل المصري المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بينما يأتي فيوتشر في المركز الخامس برصيد 31 نقطة.