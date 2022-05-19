التشكيل – ثلاثي هجومي لـ تشيلسي وليستر في الدوري الإنجليزي
الخميس، 19 مايو 2022 - 20:17
كتب : FilGoal
أعلن توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه لملاقاة ليستر سيتي في ملعب ستامفورد بريدج اليوم الخميس في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: إدوارد ميندي
في الدفاع: تريفوه شالوباه- أنطونيو روديجير- تياجو سيلفا
في الوسط: ماركوس ألونسو- جورجينيو- نجولو كانتي- رييس جيمس
في الهجوم: كريستيان بوليسيتش- روميلو لوكاكو- حكيم زياش
أما تشكيل ليستر سيتي فجاء كالتالي:
في حراسة المرمى: كاسبر شمايكل
في الدفاع: دانييل أمارتي- ويسلي فوفانا- جوني إيفانز
في الوسط: نامباليس ميندي- لوك توماس- كيران ديوسبري هال- جيمس ماديسون- تيموثي كاستاني
في الهجوم: كيليتشي إيهيناتشو- جيمي فاردي
ويحتل تشيلسي المركز الثالث بـ70 نقطة وضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
فيما يأتي ليستر في المركز التاسع برصيد 51 نقطة.