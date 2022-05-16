تاو ولاكاي في قائمة جنوب إفريقيا لتصفيات كأس الأمم

الإثنين، 16 مايو 2022 - 16:45

كتب : FilGoal

الأهلي - الرجاء - بيرسي تاو

أعلن هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا قائمة بلاده لبداية تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

فاخري لاكاي

النادي : بيراميدز

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

جنوب إفريقيا
الأهلي

وشهدت القائمة تواجد بيرسي تاو من الأهلي وفخري لاكاي من بيراميدز.

وأوقعت القرعة منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الحادية عشر بجانب ليبريا وزيمبابوي والمغرب.

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ويلعب منتخب جنوب إفريقيا في التوقف القادم مع منتخبي المغرب وزيمبابوي.

وتقام مباراة المغرب على ملعب الأمير مولاي عبد الله في 9 يونيو ثم زيمبابوي في ملعب إف إن بي في جوهانسبرج بعدها بأربعة أيام.

ويستعد بيرسي تاو مع الأهلي للعب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري وهو نفس يوم بداية الأجندة الدولية.

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