مؤتمر كلوب: لا أتوقع فقدان سيتي لأي نقطة.. ولسنا الأوفر حظا للفوز بـ دوري الأبطال

شدد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول عىلى أن فريقه يعاني كثيرا من الإرهاق مشيرا إلى أنه ليس المرشح الأفضل للفوز بدوري أبطال أوروبا.

ويلعب ليفربول مباراته قبل الأخيرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع ساوثامبتون غدا الثلاثاء على ملعب سانت ميري.

وقال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي عن سباق اللقب: "أتطلع إلى المباراة غدا. لا أعرف آخر مرة خسر فيها السيتي نقاطا في مباراتين متتاليتين. يجب أن يلعب فيلا أيضا في منتصف الأسبوع وهم لم يعتادوا على ذلك، لا أتوقع أن يخسر سيتي النقاط هناك".

وتابع عن مواجهة ساوثامبتون "هذه هي المباراة 60. متى كانت آخر مباراة لساوثامبتون؟ 10-12 يوما؟ قد يفتقرون إلى الإيقاع لكننا نفقد هذه الميزة إذا أجرينا تغييرات".

وأردف "سيلعبون آخر مباراة على ملعبهم بقوة بالطبع، سنذهب إلى هناك بثمانية لاعبين لعبوا 120 دقيقة. سنقوم بإجراء تغييرات، لا أعرف كم عددهم".

وواصل عن ذكريات موسم 18-19 "عندما لعبوا مع برايتون بشكل صحيح؟ وتقدم برايتون 1-0؟ سمعت في الملعب أنهم سجلوا على الأرجح. كنت أعلم في تلك اللحظة أن الوقت كان مبكرا للغاية. لو سمعته في الدقيقة 90، ربما كنت سأحتفل".

وتابع "الشيء الوحيد الذي شعرت به هو الفخر. كنت أعرف في الوقت الحالي أننا سنحصل على فرصة أخرى. الأمر كله يتعلق بالتوقيت".

واستكمل عن صيحات الاستهجان من الجماهير في ويمبلي "بالطبع لدي أفكار، السؤال لماذا يحدث ذلك؟ لن يفعلوا ذلك بدون سبب. غالبية مشجعينا أناس رائعون".

وعن نهائي الأبطال "سيكون الأمر هائلا إذا فزنا في غضون أسبوعين في دوري أبطال أوروبا. لكننا نلعب مع فريق أكثر خبرة. لسنا المرشحين الأوفر حظا للفوز ولقد فازوا بالدوري بالفعل".

وأكمل عن التغييرات "الموسم المقبل سيكون متاحا إجراء خمس تغييرات وهذا يساعد على قدوم مزيد اللاعبين لإحداث الفارق. لقد شعرنا بذلك بالفعل هذا الموسم. تخيلوا نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي إذا غيرنا ثلاث مرات فقط؟ الإجهاد البدني يزداد ولا يمكننا إيقاف ذلك".

ويحتاج ليفربول للفوز في مباراتي ساوثامبتون وولفرهامبتون مع تعثر مانشستر سيتي أمام أستون فيلا للفوز باللقب الـ20 في تاريخه.

ويواجه ليفربول نظيره ريال مدريد 28 مايو الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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