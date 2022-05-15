إنتر ميلان يتشبث بالأمل ويضرب كالياري بثلاثية

تغلب إنتر ميلان على مضيفه كالياري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين للدوري الإيطالي.

سجل ثلاثية إنتر ماتيو دارميان في الدقيقة 25 ولاوتارو مارتينيز "هدفين" في الدقيقتين 51 و84، فيما سجل هدف كالياري الوحيد في الدقيقة 54.

بذلك يرفع إنتر رصيده إلى 81 نقطة ليستمر في مطاردة ميلان المتصدر بـ 83 نقطة.

ويحتاج إنتر للفوز بالمباراة المقبلة يوم الأحد على حساب سامبدوريا، وخسارة ميلان أمام ساسولو في الجولة الأخيرة، بينما يحتاج الأخير لنقطة واحدة من أجل التتويج،

بالنظر لتفوقه في المواجهات المباشرة على غريمه النيراتزوري.

بينما تأزم موقف كالياري في سباق الهبوط، حيث يحتل المركز الثامن عشر بـ29 نقطة، بفارق نقطتين عن ساليرنيتانا صاحب آخر مراكز النجاة.

هدفان احتسب أحدهما

سجل ميلان شكرينيار الهدف الأول في الدقيقة 11 ولكن تم إلغاؤه بداعي وجود لمسة يد بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 25 سجل ماتيو دارميان الهدف الأول برأسية بعد عرضية من إيفان بيريسيتش.

وكاد لاوتارو مارتينيز أن يضيف الثاني بتسديدة قوية في الدقيقة 39 ولكن تألق أليسيو كرانيو حارس كالياري في الإبعاد.

وفي الدقيقة 45 سدد لاوتارو كرة ارتطمت بالقائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم النيراتزوري بهدف دون رد.

لاوتارو ينفجر

سجل لاوتارو ثاني الأهداف في الدقيقة 51 بعد تمريرة من نيكولو باريلا.

وأتى رد كالياري سريعا في الدقيقة 53 بهدف تشارالامبوس ليكوجيانيس.

وفي الدقيقة 58 حل روبرتو جاليارديني ودينزيل دومفريس بدلا من نيكولو باريلا وماتيو دارميان في صفوف إنتر.

وفي الدقيقة 70 أتى دانيلو دامبروزيو وخواكين كوريا بدلا من أليساندرو باستوني وإدين دجيكو.

وأخيرا في الدقيقة 84 سجل لاوتارو هدفه الثاني وثالث أهداف إنتر بعد تمريرة حاسمة من جاليارديني.

بذلك يرفع إنتر رصيده إلى 81 نقطة ليستمر في مطاردة ميلان المتصدر بـ 83 نقطة.

ويحتاج إنتر للفوز بالمباراة المقبلة يوم الأحد على حساب سامبدوريا، وخسارة ميلان أمام ساسولو في الجولة الأخيرة، بينما يحتاج الأخير لنقطة واحدة من أجل التتويج، بالنظر لتفوقه في المواجهات المباشرة على غريمه النيراتزوري.

بينما تأزم موقف كالياري في سباق الهبوط، حيث يحتل المركز الثامن عشر بـ29 نقطة، بفارق نقطتين عن ساليرنيتانا صاحب آخر مراكز النجاة.

video:1

اقرأ أيضا

8 قرارات حاسمة من الأهلي

النني واثق من تأهل آرسنال لدوري الأبطال

موعد نهائي إفريقيا للكرة الطائرة

سيناريوهات تتويج ليفربول ومانشستر سيتي