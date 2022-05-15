كلوب يكشف حديثه مع صلاح لحظة الإصابة.. وموقفه من لقاء ساوثامبتون

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تفاصيل ما دار مع نجمه محمد صلاح عندما تعرض لإصابة خلال مواجهة تشيلسي بنهائي لاتحاد الإنجليزي.

وشارك النجم المصري كأساسي في مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والتي انتهت بفوز الريدز بركلات الترجيح، لكنه خرج مستبدلا في الشوط الأول بسبب الإصابة.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كان علينا تغيير صلاح مبكرا، وهذا لم يكن أمرا رائعا".

وأضاف "لقد كان قراري، كإجراء احترازي، قال لي صلاح (أشعر بشيء ما، لكن يمكنني الاستمرار)، قلت لا، فمن الصعب الشعور بالتحسن أثناء لعب كرة القدم، نادرا ما تتحسن أثناء المباراة".

وتابع "فيرجيل فان دايك أيضا أخبرني أنه يشعر بشيء ما ويعتقد أنه بخير، فاتخذنا القرار سويا".

وأكمل المدرب الألماني "لقد تحدثت إلى كليهما بعد المباراة، وكلاهما بخير حقا. كل ما نعرفه أنها ليست إصابة كبيرة".

وواصل "المباراة القادمة ضد ساوثامبتون يوم الثلاثاء قريبة للغاية، أعتقد أن كلاهما سيكون على ما يرام".

ويحل ليفربول ضيفا على ساوثامبتون في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وأتم كلوب "لدينا تدريب صباح الأحد، إذا قالا لي أنهما بخير تماما سيكون علي التفكير فيما سيحدث لاحقا".

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مؤمن زكريا في احتفالات ليفربول بكأس إنجلترا في غرفة الملابس بملعب ويمبلي 😍



MOSALAH/IG pic.twitter.com/DwYA7iCQ94 — FilGoal (@FilGoal) May 14, 2022

وكان صلاح قد أكد جاهزيته لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، وفقا لمراسلي شبكة beIN sports في إنجلترا.

وتوج ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على تشيلسي في ملعب ويمبلي اليوم السبت بنتيجة 6-5 بعد التعادل سلبيا في الوقتين الأصلي والإضافي.

جاء ذلك بعدما تغلب على تشيلسي أيضا قبل عدة أشهر في الملعب ذاته ليفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

































































































































































ويتبقى لليفربول مباراتين بالدوري الإنجليزي ضد ساوثامبتون وولفرهامبتون ويبتعد عن مانشستر سيتي المتصدر بفارق ثلاث نقاط.

ويواجه ليفربول منافسه ريال مدريد يوم السبت 28 من شهر مايو الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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